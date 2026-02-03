Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Мошенники стали реже звонить сахалинцам

Цифровая экосистема МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Сахалинской области в конце 2025 г. По итогам IV квартала количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 20,4% по сравнению с III кварталом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала около 20 млн звонков в адрес островитян. При этом в октябре-декабре наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Сахалина и Курил в 2025 г., составила более четырех млн минут. Таким образом, островитян оградили от восьми лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«Схемы мошенников постоянно меняются, и сейчас самый популярный способ обмана — быстрый заработок и инвестиции. Также мошенники себя выдают за службы доставки, банки, сотовых операторов и другие известные организации. Поэтому мы постоянно улучшаем алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание мошеннических вызовов. Так, сейчас ИИ успешно определяет признаки обмана и предупреждает о возможном мошенничестве уже во время разговора», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

