Центр безопасности Max подвел итоги работы за январь 2026

Совместная работа специалистов центра безопасности Max и МВД России в январе 2026 г. привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. 17 человек выведены из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба. Было спасено более 22 млн руб. граждан. Об этом CNews сообщил представитель Max.

В январе предотвращена передача более 25 тыс. вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах. Центр безопасности заблокировал более 230 тыс. подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 млн вредоносных файлов.

Ранее Max усилил защиту инфраструктуры мессенджера технологией VKey. Решение обеспечивает защищенный доступ через биометрию внутри Max только авторизованным разработчикам с проверенных устройств. VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа.