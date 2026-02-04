Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ГК InfoWatch запатентовала технологию распознавания текста на сложных изображениях

ГК InfoWatch получила от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение «Способ подготовки текстовых зон, выявленных из изображений нейронной сетью, к распознаванию текста технологией OCR». Разработанная технология кратно повышает точность и полноту автоматического распознавания текста на сложных изображениях и применима в DLP-системах. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Технология использует комбинацию нейросетей и эвристического алгоритма. Нейросети формируют «карту вероятности» для выявления пикселей, относящихся к тексту, и «карту связности» для определения связанных между собой символов. На основе полученных данных формируются надежные текстовые блоки, а алгоритм последовательно объединяет близко расположенные и схожие по характеристикам блоки в логические текстовые строки и колонки, правильно определяя структуру документа. Результат передается на финальное распознавание в OCR-движок.

Разработка применима в DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor, которая способна обрабатывать широкий спектр изображений: сканы документов, скриншоты со множеством окон различных приложений и фотографии. Глубина и качество распознавания текста на изображениях помогут снизить риски утечек данных.

«InfoWatch системно работает над развитием функционала продуктов из линейки по защите данных. Разработанный механизм предварительного анализа изображений позволяют OCR-системе распознавать текст полнее и точнее — особенно на сложных, зашумленных посторонней графикой изображениях, содержащих произвольно расположенные текстовые блоки со шрифтами разного размера», — сказал старший разработчик-исследователь ГК InfoWatch и один из авторов технологии Зайнулла Жумаев.

«Кейсы патентования технологий, дополняющих и обновляющих существующие и известные решения, — это особый случай. Именно здесь проявляются знания и компетенции команды НИР и патентной команды, которым необходимо выявить и описать скрытый и не всегда очевидный изобретательский шаг», — отметила главный юрист ГК InfoWatch и патентный поверенный Екатерина Антонова.

