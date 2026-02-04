«Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3%

В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контракта (НМЦК). Исследование провели эксперты продуктовой группы «Контур.Эгиды» и Staffcop. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В рамках исследования анализировались данные сервиса «Контур.Закупки». «Контур.Закупки» — комплекс профессиональных услуг и сервисов экосистемы «Контур», которые помогают бизнесу работать с закупками.

По количеству процедур рынок рос быстрее, чем по деньгам. В 2025 г. в расширенной выборке было зафиксировано 51289 завершенных закупок против 44120 годом ранее, что соответствует росту на 16,2%. Основной вклад внесли малые закупки: их количество увеличилось с 17428 до 23069 процедур (+32,4%). Коммерческий сегмент также показал рост по числу закупок — с 9658 до 11016 (+14,1%). В то же время количество процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ в целом осталось близким к уровню предыдущего года.

В денежном выражении динамика была более неоднородной. Объем закупок по 44-ФЗ увеличился с 113,83 до 128,19 млрд руб. (+12,6%), по 223-ФЗ — с 37,99 до 45,83 млрд руб. (+20,6%). Малые закупки, несмотря на небольшой абсолютный вклад, почти удвоились по сумме — с 2,27 до 4,23 млрд руб. (+86,3%). При этом коммерческий сегмент сократился по объему: сумма закупок снизилась с 21,33 до 13,40 млрд руб. (−37,2%), несмотря на рост числа процедур.

Рост рынка в 2025 г. сопровождался увеличением средней НМЦК прежде всего в регулируемых сегментах. По 44-ФЗ средняя начальная цена контракта выросла с 9,19 до 10,23 млн руб. (+11,3%), по 223-ФЗ — с 8,31 до 9,84 млн руб. (+18,4%). Одновременно увеличился и средний процент снижения цены по итогам торгов: до 24,4% по 44-ФЗ и до 27,7% по 223-ФЗ.

Рынок закупок в сфере информационной безопасности в 2025 г. рос прежде всего за счет увеличения размеров контрактов, а не количества процедур. При относительно стабильном числе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ общий объем рынка и средняя НМЦК заметно выросли, что указывает на смещение спроса в сторону более дорогих и комплексных решений. На эту динамику также влияет применение национального режима в закупках, который меняет состав лотов и требования к закупаемым решениям.

Национальный режим в госзакупках — набор правил, которые ограничивают или запрещают закупку иностранной продукции и дают приоритет российским товарам, ПО и услугам при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Дополнительным фактором стало усложнение требований к закупкам. В документации все чаще закрепляются требования к совместимости с отечественными платформами, подтвержденному статусу решений и опыту внедрения в госсекторе или на объектах КИИ. Это сужает круг потенциальных поставщиков и влияет на уровень цен. Кроме того, на рост НМЦК влияет и общее повышение стоимости ИБ-решений у вендоров и интеграторов, связанное с удорожанием разработки, поддержки и внедрения.

Юрий Драченин, замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop: «Одна из ключевых причин — укрупнение лотов. Заказчики все чаще объединяют в одной закупке поставку ИБ-ПО, внедрение, интеграцию и последующую поддержку. Такой подход сокращает число процедур и упрощает управление проектами, но одновременно приводит к росту начальной цены контрактов и повышает требования к исполнителям. При этом поведение заказчиков различается по сегментам. Госсектор и госкорпорации концентрируются на крупных и комплексных ИБ-проектах, тогда как коммерческие компании чаще дробят закупки и работают с меньшим средним чеком. Рост малых закупок показывает, что к ИБ-повестке все активнее подключается малый и средний бизнес: компании, которые раньше почти не инвестировали в безопасность, начинают с небольших и точечных решений. Тем не менее основной вклад в денежную динамику рынка по-прежнему формируют крупные контракты».