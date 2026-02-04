Обманный курс: мошенники похищают деньги туристов из России при обмене валюты через Telegram

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новый сценарий мошенничества с дистанционным обменом валюты в странах Азии и Ближнего Востока. Скамеры предлагают туристам из России совершить обмен на месте и получить наличные в стране пребывания через банкомат. Рекламу сервисов, которые обещают выгодно конвертировать рубли на юани, баты, дирхамы и другие валюты злоумышленники распространяют через Telegram. Киберпреступники используют сеть из более чем 100 Telegram-ботов, а также поддельных каналов и сайтов. Средняя сумма, которую мошенники принимают под предлогом обмена валюты – от 20 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Изумительный сервис»

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 исследовали новый сценарий мошенничества с обменом валюты, который используется против туристов из России.

Главное отличие нового сценария обмана с обменом валют – туристам предлагают получить наличные через банкомат, который выдает деньги по QR-коду. Такие банкоматы широко распространены в странах Юго-Восточной Азии. При использовании стандартной схемы мошенничества скамеры обещали доставить наличные курьером.

Рекламу поддельных сервисов обмена валют злоумышленники распространяют в российском сегменте Telegram. Самые популярные предложения мошенников – обменять рубли и тенге на юани (Китай), баты (Таиланд), лиры (Турция), дирхамы (ОАЭ), евро, доллары США и валюты других стран.

Ссылка из мошеннической рекламы в Telegram ведет в канал одного из множества поддельных сервисов. Скамеры обещают «лицензированный» сервис, «моментальный» обмен, «лучший» курс и «нулевую» комиссию. Для обмена пользователю предлагают написать личное сообщение «менеджеру» или воспользоваться Telegram-ботом, чтобы уточнить курс и заявить нужную сумму.

Аналитики Digital Risk Protection F6 обнаружили более 100 Telegram-ботов и каналов, которые используются в этой мошеннической схеме.

Как работает схема

По прибытии в аэропорт страны назначения туристам предлагают подключиться к бесплатному Wi-Fi и найти ближайший банкомат с функцией выдачи наличных по QR-коду. Затем нужно написать в Telegram «менеджеру» лично или связаться с ним через бота. «Менеджер» сообщает курс обмена нужной валюты и уточняет нужную сумму. В случае с рублями деньги требуют перевести на российскую карту или по номеру телефона – такие платежи проходят быстро, их нельзя отменить или отозвать. Пользователям обещают: чем больше сумма для обмена, тем выгоднее курс.

После того, как турист подтвердит готовность к сделке, «менеджер» направляет реквизиты для перевода, просит прислать в чат квитанцию об оплате, после чего – сфотографировать QR-кода на экране банкомата. Это требуется для того, чтобы «менеджер» отправил деньги на банкомат. Однако никаких денег турист не получает. Мошенник сообщает, что сумма якобы «зависла», и надо перевести деньги еще раз, чтобы произошла выдача наличных.

Средняя сумма, которую мошенники принимают под предлогом обмена валюты – от 20 тыс. руб.

Баты вместо крабов

В новом сценарии обмана злоумышленники действуют под масками разных поддельных сервисов обмена валюты, у некоторых из них есть свои сайты. Чтобы создать видимость легальной деятельности, скамеры указывают на этих сайтах адреса «офисов» и номера лицензий центрального банка королевства Таиланд. Однако лицензий под такими номерами не существует: они не проходят проверку на официальном сайте Банка Таиланда. На сайтах поддельных сервисов, как правило, нет никаких документов, правил и пользовательских соглашений.

Как минимум два сайта из тех, что используются в мошеннической схеме, созданы менее двух месяцев назад: первый – 10 декабря 2025 г., второй – 9 января 2026 г. Несмотря на такой короткий срок «жизни», вокруг каждого из этих сайтов сформирована сеть Telegram-ботов с десятками и сотнями тысяч заявленных пользователей.

Представленная мошенническая схема с обменом валюты на популярных туристических направлениях во многом повторяет схемы скама на продаже морских деликатесов и дефицитных импортных ветеринарных препаратов, о которых специалисты F6 рассказали осенью 2025 г.

Во всех случаях общение с «менеджерами» происходит только через мессенджеры. От пользователя требуют перевести деньги по номеру телефона или по номеру карты и дополнительно указать, с карты какого банка он будет платить.

У большинства мошеннических сервисов есть Telegram-канал исключительно с положительными отзывами – свой добавить не получится. После перевода денег «менеджер» сообщает о каких-либо сбоях, предлагает отменить покупку или совершить повторный платеж, а затем перестает выходить на связь.

«Туристы из России активно путешествуют, после закрытия некоторых европейских направлений переключились на страны Азии. Скамеры учитывают эти тенденции и адаптируют популярные схемы мошенничества под меняющиеся условия и новые технологии. Многие туристы предпочитают менять валюту на месте, чтобы не возить наличные. Это удобно, и есть легальные сервисы, которые оказывают подобные услуги. Но при использовании мессенджеров для любых финансовых операций шанс попасть в ловушку мошенников очень высок», – сазала Дарья Карлова, ведущий аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с дистанционным обменом валюты

Пользуйтесь услугами только проверенных людей и компаний.

Если собираетесь обменивать валюту, не связывайтесь с незнакомцами.

Если вы планируете воспользоваться услугами онлайн-сервиса впервые, найдите отзывы о нем через поисковики в интернете.

Если в Telegram-канале предлагают оформить заказ только через «менеджера», это повод насторожиться.

Помните: когда вы переводите деньги незнакомцам – это всегда риск.

Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.