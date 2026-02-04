«Т-Банк» стал банком с онлайн-передачей данных в БКИ

«Т-Банк» первым в России запустил онлайн-передачу данных о кредитах в бюро кредитных историй (БКИ), сократив сроки обновления информации с одного-двух дней до 10-15 минут. Это усилит защиту клиентов «Т-Банка» и позволит предотвратить мошеннические схемы с фальсификацией данных и социальной инженерией, завязанные на быстром получении нескольких кредитов в разных банках. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Онлайн-передача данных уже работает cо всеми четырьмя квалифицированными бюро кредитных историй по продукту «Автокредиты». К концу 2026 г. «Т-Банк» планирует перевести в онлайн-формат передачу данных по всем кредитным продуктам.

Иван Зимин, вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов «Т-Банка»: «Решение о выдаче кредита напрямую зависит от данных клиента в кредитной истории. Чем быстрее обновляется информация в БКИ, тем более защищенным будет клиент. Новая технология позволяет учитывать новые обязательства человека фактически в режиме, близком к онлайн, что значительно снижает риск многократных одобрений кредитов в случае мошенничества. Мы заботимся о наших клиентах и cтараемся обеспечить им максимальный уровень защиты. Данное решение сделает рынок кредитования прозрачнее и безопаснее. Мы продолжим его масштабировать, чтобы обеспечить полное покрытие всех кредитных продуктов, которыми пользуются наши клиенты. Полагаем, что аналогичные решения должны быть внедрены всеми участниками рынка в целях обеспечения защиты клиентов и снижения рисков мошенничества».

«Т-Банк» применяет собственные инструменты для борьбы с мошенниками. Например, развивает технологии защиты на базе искусственного интеллекта, который непрерывно анализирует поведение клиентов по тысяче признаков и при необходимости принимает меры: останавливает переводы на подозрительные счета или автоматически отклоняет заявки на кредиты, оформленные под влиянием злоумышленников.

Еще один эшелон защиты в этом направлении — бесплатный сервис «Защита близких», в основе которого лежит норма ЦБ РФ о «второй руке». Сервис предупредит клиента, если его родные досрочно закрыли вклад или подали заявку на кредит, а нехарактерные операции должен будет одобрить близкий. Если же защитник отклонит заявку на подтверждение операции, деньги вернутся на счет подопечного.

В будущем благодаря интеграции технологической платформы «Т-Банка» с инфраструктурой собственного бюро кредитных историй «Т-Банка» — Т-БКИ — обмен данными между ними будет происходить быстрее — за считаные минуты.

Т-БКИ получило лицензию и было включено Банком России в официальный реестр бюро кредитных историй в конце 2025 г. Сегодня Т-БКИ находится в промышленной эксплуатации, в ближайшее время ожидается получение статуса квалифицированного БКИ.