Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Yadro и «Киберпротект» реализовали поддержку аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в новой версии «Кибер Бэкап» 18

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») в партнерстве с компанией «Киберпротект» реализовала поддержку аппаратных снапшотов системы хранения данных Tatlin.Unified. Новая функциональность доступна в прошивке Tatlin.Unified версии 3.2 при работе с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» версии 18 и предназначена для резервного копирования виртуальных инфраструктур VMware. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Интеграция стала первым этапом совместной программы Yadro и «Киберпротекта» по развитию совместимости аппаратных механизмов СХД с системами резервного копирования корпоративного уровня. Решение основано на инженерном опыте партнера и адаптировано под архитектуру Tatlin.Unified.

Поддержка аппаратных снапшотов позволяет выносить операции резервного копирования на уровень системы хранения, снижая нагрузку на виртуальные машины и повышая предсказуемость процессов создания резервных копий и восстановления данных. В рамках интеграции реализовано управление моментальными снимками Tatlin.Unified средствами «Кибер Бэкап» в средах VMware.

Реализация поддержки аппаратных снапшотов стала первым шагом в развитии совместимого стека защиты данных. Следующий этап предусматривает расширение функциональности на отечественные платформы виртуализации, включая oVirt-совместимые системы, такие как zVirt и «Ред Виртуализация». Выпуск поддержки запланирован в рамках будущих релизов.

«Поддержка аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в «Кибер Бэкап» 18 обеспечивает заказчикам более предсказуемую и устойчивую модель резервного копирования. Ключевые операции переносятся на уровень системы хранения, что снижает нагрузку на виртуальную инфраструктуру и делает время создания копий и восстановления данных стабильным и воспроизводимым. Для корпоративных сред это означает более точное планирование окон резервного копирования, снижение операционных рисков и повышение управляемости инфраструктуры защиты данных. Реализованный функционал отражает стратегическое развитие аппаратных механизмов Tatlin.Unified и формирует технологическую основу для построения долгосрочно устойчивого стека защиты данных, включая поддержку российских платформ виртуализации», — сказал Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro.

«Интеграция аппаратных снапшотов Tatlin.Unified с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» 18 — это не просто вопрос технологической совместимости, а глубокая взаимная интеграция, важный шаг в развитии экосистемы решений для создания предсказуемой и отказоустойчивой инфраструктуры предприятий. Перенос нагрузки с виртуальной инфраструктуры на уровень СХД позволяет заказчикам получить стабильные RTO и RPO даже в условиях высокой загрузки среды, а дальнейшее развитие этой интеграции — быть гибкими в выборе оптимального решения. Особенно актуальна последующая поддержка отечественных платформ виртуализации. Для нас приоритет — обеспечить не только совместимость, но и глубокую интеграцию продуктов, востребованную заказчиками для масштабирования и укрепления надежности своей инфраструктуры», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Новая функциональность доступна в актуальных версиях продуктов — «Кибер Бэкап» 18 и Tatlin.Unified 3.2. Для использования аппаратных снапшотов Yadro рекомендует заказчикам обновить системы хранения данных и программное обеспечение резервного копирования до текущих версий.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще