Yadro и «Киберпротект» реализовали поддержку аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в новой версии «Кибер Бэкап» 18

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») в партнерстве с компанией «Киберпротект» реализовала поддержку аппаратных снапшотов системы хранения данных Tatlin.Unified. Новая функциональность доступна в прошивке Tatlin.Unified версии 3.2 при работе с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» версии 18 и предназначена для резервного копирования виртуальных инфраструктур VMware. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Интеграция стала первым этапом совместной программы Yadro и «Киберпротекта» по развитию совместимости аппаратных механизмов СХД с системами резервного копирования корпоративного уровня. Решение основано на инженерном опыте партнера и адаптировано под архитектуру Tatlin.Unified.

Поддержка аппаратных снапшотов позволяет выносить операции резервного копирования на уровень системы хранения, снижая нагрузку на виртуальные машины и повышая предсказуемость процессов создания резервных копий и восстановления данных. В рамках интеграции реализовано управление моментальными снимками Tatlin.Unified средствами «Кибер Бэкап» в средах VMware.

Реализация поддержки аппаратных снапшотов стала первым шагом в развитии совместимого стека защиты данных. Следующий этап предусматривает расширение функциональности на отечественные платформы виртуализации, включая oVirt-совместимые системы, такие как zVirt и «Ред Виртуализация». Выпуск поддержки запланирован в рамках будущих релизов.

«Поддержка аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в «Кибер Бэкап» 18 обеспечивает заказчикам более предсказуемую и устойчивую модель резервного копирования. Ключевые операции переносятся на уровень системы хранения, что снижает нагрузку на виртуальную инфраструктуру и делает время создания копий и восстановления данных стабильным и воспроизводимым. Для корпоративных сред это означает более точное планирование окон резервного копирования, снижение операционных рисков и повышение управляемости инфраструктуры защиты данных. Реализованный функционал отражает стратегическое развитие аппаратных механизмов Tatlin.Unified и формирует технологическую основу для построения долгосрочно устойчивого стека защиты данных, включая поддержку российских платформ виртуализации», — сказал Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro.

«Интеграция аппаратных снапшотов Tatlin.Unified с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» 18 — это не просто вопрос технологической совместимости, а глубокая взаимная интеграция, важный шаг в развитии экосистемы решений для создания предсказуемой и отказоустойчивой инфраструктуры предприятий. Перенос нагрузки с виртуальной инфраструктуры на уровень СХД позволяет заказчикам получить стабильные RTO и RPO даже в условиях высокой загрузки среды, а дальнейшее развитие этой интеграции — быть гибкими в выборе оптимального решения. Особенно актуальна последующая поддержка отечественных платформ виртуализации. Для нас приоритет — обеспечить не только совместимость, но и глубокую интеграцию продуктов, востребованную заказчиками для масштабирования и укрепления надежности своей инфраструктуры», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Новая функциональность доступна в актуальных версиях продуктов — «Кибер Бэкап» 18 и Tatlin.Unified 3.2. Для использования аппаратных снапшотов Yadro рекомендует заказчикам обновить системы хранения данных и программное обеспечение резервного копирования до текущих версий.