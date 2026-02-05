Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Axel Pro выпустила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой sast-инструмента SASTAV

Продуктовая студия Axel Pro объявила о запуске новой версии платформы для обеспечения безопасности приложений «Шерлок». Продукт предоставляет командам инструменты для системного управления ИБ-дефектами на всех этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Новая версия включает несколько ключевых улучшений: ручное создание ИБ-дефектов, анализ цепочек транзитивных зависимостей, систему автоматизированного управления токенами, поддержку новых сканеров (SASTAV, SonarQube), а также их новый тип – IaC (включая поддержку KICS), универсальный импортёр для подключения сторонних инструментов анализа. Помимо этого, была произведена оптимизация производительности, реализован ряд улучшений UI/UX.

«Рынок инструментов информационной безопасности развивается стремительно, и компании постоянно сталкиваются с необходимостью интегрировать новые сканеры для поиска уязвимостей. Вместо того, чтобы заставлять пользователей ждать официальных релизов с поддержкой каждого нового решения, мы кардинально изменили подход: теперь любой сканер можно подключить к платформе «Шерлок» самостоятельно: всего за 10 минут, без программирования и написания парсеров. Достаточно загрузить отчёт, указать его структуру через интуитивный интерфейс, и инструмент сразу становится полноценной частью экосистемы с сохранением всей функциональности: дедупликацией, загрузкой отчетов через UI, API и CI/CD», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок», Axel Pro.

Новая версия «Шерлока» уже доступна для клиентов Axel Pro.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще