Kaspersky NGFW доступен для тестирования на «Киберполигоне MONT»

Линейка решений, представленных на виртуальной платформе «Киберполигон MONT», пополнилась новым продуктом — межсетевым экраном нового поколения Kaspersky NGFW от «Лаборатории Касперского». Партнеры и клиенты ГК MONT могут протестировать решение в среде, близкой к реальной инфраструктуре: проверить работу модулей безопасности, активных сессий, интеграцию с Active Directory и поведение продукта на реальных сценариях трафика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky NGFW, созданный на базе высокопроизводительной архитектуры и полностью проприетарных движках безопасности, позволяет централизованно управлять трафиком, контролировать активность приложений и пользователей, блокировать подозрительные сессии и предотвращать широкий спектр сетевых атак. По данным тестов, показатель обнаружения и предотвращения сетевых угроз (Detection Rate) решения превышает 95%.

Для обеспечения комплексной безопасности межсетевой экран нового поколения от «Лаборатории Касперского» поддерживает интеграцию с различными песочницами (в т.ч. и нативную интеграцию с песочницей Kaspersky Anti Targeted Attack), SIEM-системами, а также с платформой Kaspersky Symphony XDR.

На площадке «Киберполигон MONT» пользователям доступно тестирование всех основных сценариев применения Kaspersky NGFW, например: управление политиками, контроль работы модулей безопасности, интеграция с Active Directory, анализ трафика приложений, настройка сетевых параметров решения и моделирование отказоустойчивости. Список сценариев для тестирования будет оперативно пополняться с выходом обновлений от разработчика.

«Мы системно развиваем "Киберполигон MONT”, чтобы предоставить партнерам и заказчикам возможность оценивать работу решений безопасности в среде, максимально близкой к реальным условиям эксплуатации. Появление Kaspersky NGFW на нашей площадке усиливает технологическую базу платформы и расширяет выбор инструментов для тестирования современных архитектур защиты. Компании получают возможность объективно оценить преимущества решения и выбрать то, что отвечает их требованиям», — сказал Александр Соломенцев, руководитель направления комплекса реагирования на киберугрозы MONT.

«Современные организации нуждаются в эффективной, глубоко интегрированной и полностью контролируемой системе защиты сетевой инфраструктуры. Kaspersky NGFW объединяет наш опыт в создании технологий и подход к построению комплексной безопасности всей инфраструктуры. Появление нашего решения на "Киберполигоне MONT” позволит заказчикам самостоятельно убедиться в его результативности и оценить преимущества в условиях, максимально приближенных к реальным», — сказал Дмитрий Головко, старший менеджер продукта Kaspersky NGFW.

Kaspersky NGFW предназначен для средних и крупных компаний (500 и более устройств) с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности, в том числе попадающих под регуляторную политику в области информационной безопасности. Продукт включен в реестр российского программного обеспечения и ПАК Минцифры России, прошел сертификацию ФСТЭК России.