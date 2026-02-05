Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатного ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодёжи. Сервис позволяет пользователям обсуждать личные проблемы и тревоги, получать практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также информацию по темам психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог, задавая уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры, ассистент спросит, что именно его беспокоит в текущей деятельности. После короткого диалога он выделит основную проблему, например, отсутствие карьерных перспектив, и переспросит, верно ли понял ситуацию. Затем даст практический совет по её постепенному решению: предложит составить список интересных компаний и посмотреть несколько подходящих вакансий в ближайшее время.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Каждое поколение уникально. Современная молодежь сталкивается с другими вызовами и реагирует на трудности не так, как их родители 20-30 лет назад. Жизнь стала быстрее, и порой дойти до специалиста — это не только вопрос финансов, но и обычной нехватки времени. Поэтому мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще