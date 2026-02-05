Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Приангарья

МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог с уточняющими вопросами. Например, при жалобе на неудовлетворённость работой на старте карьеры он выяснит ключевые причины, подтвердит понимание проблемы и предложит шаги для ее решения. Практические советы и помощь от ассистента в данном случае могут быть такими: он составит список интересующих компаний, проанализирует и предложит актуальные и подходящие вакансии.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, по которым ИИ-ассистент ментальной поддержки посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. Функция «Очистить диалог» удаляет историю сообщений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа.

«Забота о своем ментальном здоровье среди молодежи становится трендом. Согласно данным ВЦИОМ, за последние несколько лет индекс потребности в психологической поддержке у зумеров в 1,6 раз выше, чем у представителей старшего поколения. Цифровые инструменты для общения и самопознания популярны среди молодежи Приангарья, поэтому я уверен, что наш ИИ-ассистент будет востребован. По сути, это простой и увлекательный сервис, созданный для непринужденного диалога, размышлений и помощи в повседневных ситуациях, цифровой друг, который помогает разобраться в себе и своих эмоциях», — сказад директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

