Расширение системы безопасности «Крок» оборудованием российского производства.

Сотрудничество компаний «ААМ Системз» и «Крок» началось в 2008 г., когда для нового 11-этажного офисного центра площадью 23 тыс. кв. м была развернута интегрированная система безопасности. После более чем 15 лет стабильной эксплуатации возникла необходимость обновления аппаратной части системы с сохранением уже существующей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

В качестве оптимального решения был выбран поэтапный переход на контроллеры российского производства линейки AAM-LAN от компании «ААМ Системз», поддерживающие протокол OSDP и централизованную модель управления.

Решение

К существующей основе на базе программного комплекса LyriX («ААМ Системз», Россия) и оборудования APOLLO (США) были добавлены контроллеры линейки AAM-LAN («ААМ Системз», Россия). Внедрение AAM-LAN позволило расширить действующую систему безопасности без остановки работы объекта.

Ранее в «Крок» использовалось собственное бюро пропусков, однако рост численности персонала и повышение требований к безопасности потребовали более функциональной и масштабируемой системы. Решением всех поставленных задач стал программный комплекс для оформления и учета посетителей PassOffice («ААМ Системз»), который бесшовно интегрируется с ПК LyriX.

Выбранный подход позволил компании «Крок» не просто обновить, а развить систему безопасности, сделав ее более адаптивной, экономичной и готовой к дальнейшему расширению, при сохранении всех ранее вложенных инвестиций и высокой надежности.

Результаты

Переход на отечественную аппаратную платформу.

Масштабирование системы без демонтажа существующих решений.

Минимизация рисков, связанных с логистикой и технической поддержкой оборудования.

Формирование задела для дальнейшего развития системы безопасности.

