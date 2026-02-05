Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Servicepipe внедрила расширенный фингерпринтинг в Cybert для более точной фильтрации трафика

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, внедрила в платформу Cybert технологию fingerprint-скоринга. Она позволяет выявлять автоматизированный трафик по цифровым отпечаткам устройств и браузеров и повышает эффективность защиты от продвинутых ботов, имитирующих поведение легитимных пользователей. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Cybert — это платформа для защиты веб-ресурсов от DDoS-атак и продвинутых ботов на прикладном уровне.

Ранее специализированная лаборатория Servicepipe исследовала возможности использования fingerprint-сигналов в многоуровневой защите от ботов. В ходе работы команда проанализировала, как клиентские и серверные признаки дополняют друг друга, и подтвердила, что анализ технического окружения пользователя позволяет точнее выявлять подозрительные сессии. По итогам исследования в Cybert были внедрены наиболее информативные комбинации признаков и усовершенствован механизм оценки доверия к действиям пользователя.

«Инструменты автоматизации быстро эволюционируют и все точнее имитируют поведение людей. Поэтому мы усиливаем Cybert скоринговой моделью на базе устойчивых fingerprint-сигналов, — сказал руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей Андриенко. — Это не замена многофакторному анализу трафика, а его усиление: мы точнее отличаем реального пользователя от тщательно замаскированной автоматизации».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще