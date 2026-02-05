Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен»

В системе Staffcop реализована поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен». Новая функциональность предназначена для контроля использования личных ключей электронной подписи и выявления нарушений внутренних правил работы с устройствами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Staffcop — система расследования инцидентов внутренней информационной безопасности и мониторинга действий сотрудников, входит в экосистему «Контур». Благодаря обеспеченной совместимости продуктов система теперь способна фиксировать действия, связанные с подключением и использованием USB-токенов «Рутокен», и позволяет администратору выявлять отклонения от установленных политик. Контроль осуществляется через менеджер внешних носителей информации и стандартные механизмы мониторинга устройств, что дает возможность ограничивать их использование для отдельных пользователей или сценариев.

Поддержка USB-токенов «Рутокен» закрывает распространенные нарушения в работе с личными ключами электронной подписи, включая использование чужих устройств, передачу носителей между сотрудниками, работу с устройствами без контроля и использование PIN-кодов. Такие сценарии чаще всего становятся причиной спорных ситуаций при подписании юридически значимых документов и внутренних расследованиях.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгида»: «Контроль устройств «Рутокен» в Staffcop — это в первую очередь про управляемость и доказуемость. Компаниям важно не просто фиксировать факт использования электронной подписи, но понимать, кем и в каком контексте она применялась. Новая функциональность помогает выявлять рискованные сценарии, связанные с человеческим фактором, и усиливает возможности расследования инцидентов, в которых задействована электронная подпись».

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами Компании «Актив»: «Отрадно видеть такую масштабную поддержку устройств Рутокен в Staffcop – как по спектру поддерживаемых моделей, так и по количеству продуктовых сценариев. Организации получили мощный инструмент для администрирования и аудита нарушений, связанных с использованием ключевых носителей, и теперь могут быть спокойны за соблюдение сотрудниками правил цифровой гигиены».

В текущей версии системы Staffcop поддерживается контроль всех линеек USB-токенов «Рутокен»: «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен Lite», а также снятой с производства «Рутокен S.» Функциональность доступна для агентов Staffcop на платформе Windows, начиная с Windows 7. Поддержка Linux и macOS запланирована в рамках дальнейшего развития продукта.

