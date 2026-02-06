Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Искусственный интеллект axenix
|

В Хабаровском крае снизилась активность телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС, с помощью сервиса «Защитник», проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Хабаровского края в 2025 г. По итогам года количество таких звонков снизилось на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС заблокировала более 40 млн спам-звонков, поступивших жителям региона. Динамика снижения продолжилась и в конце года: по итогам IV квартала количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 12% по сравнению с 3 кварталом.

Общая длительность заблокированных вызовов составила свыше 162 тыс. часов. В пересчёте на личное время жителей края это экономия более 18,5 лет, которые не были потрачены на разговоры с мошенниками.

Специалисты отмечают, что позитивная тенденция связана с повышением бдительности граждан и совершенствованием средств анализа и защиты телефонных вызовов на основе искусственного интеллекта.

Чаще всего мошенники атаковали людей с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионеров старше 65 лет. Параллельно абоненты края массово получали спам-звонки с предложением банковских и финансовых услуг, рекламой товаров, различными опросами и вопросами страхования. Всего за год было заблокировано десятки миллионов таких попыток.

«Постепенное снижение числа мошеннических звонков — это результат совместной работы. С одной стороны, растет осведомленность жителей края, с другой — наши системы защиты на основе ИИ становятся точнее. Мы фокусируемся на новых угрозах, например, на инвестиционном мошенничестве, где под видом экспертов предлагают вложить деньги под «гарантированно» высокий процент. Наш ИИ безостановочно анализирует такие схемы, и как только появляется новый сценарий, он уже начинает выявлять его триггеры. За счет этого сервис «Безопасный звонок» в реальном времени распознает признаки обмана и мгновенно, но незаметно для мошенника, предупреждает абонента. Это и есть тот цифровой щит, который работает на опережение», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще