В Хабаровском крае снизилась активность телефонных мошенников

Цифровая экосистема МТС, с помощью сервиса «Защитник», проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Хабаровского края в 2025 г. По итогам года количество таких звонков снизилось на 10% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС заблокировала более 40 млн спам-звонков, поступивших жителям региона. Динамика снижения продолжилась и в конце года: по итогам IV квартала количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 12% по сравнению с 3 кварталом.

Общая длительность заблокированных вызовов составила свыше 162 тыс. часов. В пересчёте на личное время жителей края это экономия более 18,5 лет, которые не были потрачены на разговоры с мошенниками.

Специалисты отмечают, что позитивная тенденция связана с повышением бдительности граждан и совершенствованием средств анализа и защиты телефонных вызовов на основе искусственного интеллекта.

Чаще всего мошенники атаковали людей с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионеров старше 65 лет. Параллельно абоненты края массово получали спам-звонки с предложением банковских и финансовых услуг, рекламой товаров, различными опросами и вопросами страхования. Всего за год было заблокировано десятки миллионов таких попыток.

«Постепенное снижение числа мошеннических звонков — это результат совместной работы. С одной стороны, растет осведомленность жителей края, с другой — наши системы защиты на основе ИИ становятся точнее. Мы фокусируемся на новых угрозах, например, на инвестиционном мошенничестве, где под видом экспертов предлагают вложить деньги под «гарантированно» высокий процент. Наш ИИ безостановочно анализирует такие схемы, и как только появляется новый сценарий, он уже начинает выявлять его триггеры. За счет этого сервис «Безопасный звонок» в реальном времени распознает признаки обмана и мгновенно, но незаметно для мошенника, предупреждает абонента. Это и есть тот цифровой щит, который работает на опережение», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.