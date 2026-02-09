FakeStore: мошенники похищают деньги геймеров через поддельный маркетплейс цифровых товаров

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую схему мошенничества, направленную против геймеров из России. Скамеры создали в январе 2026 г. маркетплейс цифровых товаров под вымышленным брендом Zadrotik, в котором предлагают приобрести лицензионные ключи, внутриигровые предметы и валюту для CS2, Standoff 2, Fortnite, PUBG Mobile и других популярных игр, а также подписку на сервисы ChatGPT, iTunes и Spotify. Стоимость цифровых товаров варьируется от 810 руб. до 478 тыс. руб. Рекламу фейкового маркетплейса распространяют через TikTok и YouTube Shorts, Telegram-чаты игровых сообществ и другие популярные онлайн-площадки для геймеров. По итогам первых двух недель с момента запуска мошеннического магазина средний платёж пользователей составил 2397 руб.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую схему мошенничества, которую используют против любителей мобильных и компьютерных игр в России с конца января 2026 г.

Злоумышленники создали фейковый маркетплейс цифровых товаров, который предлагает приобрести игровые ключи, внутриигровую валюту и подарочные карты для популярных игровых платформ. Мошеннический магазин размещён на домене zadrotik[.]com, созданном 19 января 2026 г.

В списке предложений – цифровые товары для 39 мобильных и компьютерных игр. Среди них – CS2, Rust, Standoff 2, Fortnite, PUBG Mobile, Genshin Impact. Стоимость игровой валюты, лицензионных ключей и внутриигровых предметов – от 810 руб. до 478 тыс. руб. (за скин для игры CS2 Dragon Lore).

Также мошенники «продают» подписки на популярные сервисы. Например, за ChatGPT Plus просят от 1489 руб. за месячную подписку до 6210 руб. за годовую, за доступ к Spotify Premium на 12 месяцев – 1879 руб., за пополнение баланса iTunes на 5000 – 6229 руб. Также на витрине скамеров – NFT-подарки для Telegram (за самый дорогой товар просят более 16 тыс. руб.).

Рекламу фейкового маркетплейса распространяют через TikTok, YouTube Shorts, Telegram-чаты игровых сообществ и другие популярные онлайн-площадки для геймеров в виде баннеров, а также комментариев под постами. В этом случае скамеры стремятся пробудить у пользователей интерес к фальшивому магазину и запросить подробности в личных сообщениях.

Типичные сообщения, которые оставляют мошенники для привлечения внимания: «Нашёл товар со скидкой 30%, пока актуально пишите в лс», «Делюсь выгодным вариантом, который сейчас сложно найти», «Если кому нужно — пишите, подскажу», «Пока есть в наличии, потом может пропасть».

Сайт фейкового маркетплейса цифровых товаров не похож на известные сервисы. Но отличить его от легального ресурса с первого взгляда непросто. Например, в оформлении магазина почти нет обычных для мошеннических сайтов орфографических ошибок. Структура сайта включает такие разделы как «Условия использования» и «Оферта», в которых указаны особенности взаимодействия с пользователями. Однако связь со «службой поддержки» возможна только через аккаунт в Telegram или по электронной почте. Никаких реквизитов предпринимателя или юридического лица, от имени которого велась бы торговля, на сайте не указано.

Задача скамеров, которые распространяют ссылки на фальшивый магазин – предложить потенциальным жертвам промокод на первую покупку с ограниченным временем активации. Перед покупкой пользователю предлагают указать адрес электронной почты, на который якобы направят товар, а также выбрать способ оплаты – рублями с банковской карты, по QR-коду или криптовалютой. Вне зависимости от выбранного способа оплаты данные платёжных средств будут скомпрометированы.

После оплаты пользователь лишится денег и не получит товар. Если он обратится к «службе поддержки» мошеннического сервиса, злоумышленники попытаются убедить его, что произошла «ошибка платежа». Дополнительный риск для пользователя возникает, если ему предложат «вернуть» деньги: в этом случае скамеры могут повторно списать сумму «покупки» с банковского счёта.

По итогам первых двух недель с момента запуска мошеннического магазина цифровых товаров средний платёж пользователей составил 2397 руб. Чаще всего посетители фейкового сайта пытались приобрести NFT-подарок для Telegram «Бриллиантовое кольцо».

«С ростом популярности легальных маркетплейсов растёт количество фейковых интернет-магазинов, которые создают мошенники. Обычно они маскируются под известные бренды. Но порой киберпреступники идут ещё дальше, создавая собственные бренды для мошеннических сайтов. Тем самым злоумышленники пытаются избежать внимания компаний, которые обеспечивают защиту своего бренда от цифровых рисков», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6 по защите от покупок на фейковых маркетплейсах: совершайте покупки в интернете только на проверенных площадках, надёжнее всего – через официальные приложения маркетплейсов; не вводите данные своей банковской карты, адрес электронной почты и другие персональные данные на сайтах, которые посещаете впервые; проверяйте домены сайтов, которые посещаете впервые, с помощью whois-сервисов. Если домен создан менее чем год назад, высока вероятность, что за ним скрываются мошенники; отсутствие юридической информации продавца (ИНН, ОГРН и др.) – признак возможного мошенничества. Когда такие данные указаны, их достоверность и надёжность продавца можно оценить, если проверить через официальные базы данных; если планируете воспользоваться каким-то сервисом или маркетплейсом впервые, найдите отзывы о нём через поисковики. Отсутствие отзывов или исключительно положительные отзывы – вероятный признак мошеннических ресурсов.