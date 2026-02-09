Интеграция
Волгоградцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

Цифровая экосистема МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Волгоградской области. Теперь волгоградцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим членам семьи. Решение помогает вовремя предупредить родных о возможной мошеннической угрозе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. В 2025 г. в Волгоградской области было заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. Общая продолжительность заблокированных разговоров превысила 3,4 млн минут – это эквивалентно почти 6,5 годам сэкономленного времени жителей региона.

Пользователь семейной подписки «Защитника» сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Это особенно актуально для пенсионеров и детей. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

«В Волгоградской области мы видим устойчивое снижение количества нежелательных звонков, но при этом мошеннические сценарии становятся более точечными и персонализированными. Именно поэтому сегодня важно защищать не только себя, но и близких – особенно пожилых родственников и детей. Семейные уведомления в «Защитник+» позволяют вовремя заметить угрозу и вмешаться до того, как разговор приведет к финансовым или личным потерям. Для нас цифровая безопасность – это базовый элемент повседневной жизни абонентов», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

