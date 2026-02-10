Интеграция
Более 6,5 млн мошеннических и спам-звонков МТС заблокировала в Карачаево-Черкесии

МТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Карачаево-Черкесии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в регионе было заблокировано более 6,5 млн нежелательных вызовов – это на 17% больше, чем годом ранее.

В 2025 г. интеллектуальные инструменты защиты МТС заблокировали 6,5 млн нежелательных звонков в адрес жителей Карачаево-Черкесии. Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей республики в 2025 г., превысила 1,5 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям республики суммарно около 3 лет. Средняя длительность одного заблокированного звонка составила около 14 секунд. Это говорит о том, что злоумышленники все чаще используют короткие и универсальные сценарии, рассчитывая быстрее вовлечь абонента в диалог.

Чаще всего жителям Черкесска и других населенных пунктов Карачаево-Черкесии звонили под видом представителей финансовых организаций и коллекторских агентств, а также с рекламными предложениями и участием в опросах. Среди распространенных тематик также фиксировались товары и услуги, предложения по работе и обучению, юридические услуги, недвижимость, страхование, медицина, автоуслуги и туризм.

«Мы видим, что мошенники придумывают новые и более адресные сценарии, при этом сокращая длительность разговоров, но ИИ-алгоритмы МТС способны распознавать такие вызовы уже в первые секунды. Наша задача не просто блокировать звонки, а формировать устойчивую цифровую безопасность для жителей Карачаево-Черкесии», – отметил директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

