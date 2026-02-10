Cicada8: мошенники маскируются под Европол для обмана россиян

Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, зафиксировала взрывной рост фишинговых ресурсов, маскирующихся под официальные структуры Европола и Интерпола. В течение последней недели в среднем ежедневно появлялось по семь-восемь новых сайтов-ловушек. Цель мошенников – сбор конфиденциальных персональных данных граждан под предлогом «помощи» в поиске виновных в финансовых махинациях и компенсации ущерба жертвам. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Ресурсы стилизованы под официальные страницы правоохранительных органов и предлагают пользователям, считающим себя жертвами «мошеннических брокеров или финансовых схем», заполнить форму для «возврата средств» или «поиска преступников». Для этого требуется указать ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Эксперты Cicada8 Brand Protection выделяют две ключевые угрозы. Во-первых, это продажа так называемых «теплых» контактов. Собранная база представляет для телефонных мошенников исключительную ценность, поскольку содержит актуальные данные людей, продемонстрировавших высокую вовлеченность: их уже, вероятно, обманывали однажды, и теперь они проявили активность, поверив в легенду о Европоле. Такие жертвы считаются наиболее восприимчивыми к дальнейшему давлению.

Второй вариант развития схемы – это эскалация мошенничества. Оставленные контакты становятся началом цепочки целевой социальной инженерии. На следующем этапе с жертвой связываются напрямую – по телефону или в мессенджерах – продолжая развивать легенду. Конечная цель мошенников – заставить человека перевести им деньги «на безопасный счет», оплатить «госпошлину» или даже совершить противоправные действия под видом «помощи в расследовании».

«Данная схема эксплуатирует два мощных психологических триггера: авторитет международных правоохранительных органов и желание жертвы восстановить справедливость. Собранные данные – это не финальная цель, а лишь фундамент для более опасных и персонализированных атак. Мы настоятельно рекомендуем пользователям проявлять максимальную бдительность и помнить, что настоящие правоохранительные органы никогда не запрашивают персональную информацию через сомнительные сайты-одностраничники», – сказал Умар Гебенов, главный эксперт направления Brand Protection компании Cicada8.

Эксперты Cicada8 рекомендуют гражданам критически относиться к источникам информации в сети, обращать внимание на корректность написания доменов в адресной строке браузера, не поддаваться на ощущение срочности, которое создают мошенники, и не оставлять персональные данные на случайных сайтах. В случае если человек считает себя жертвой, обращаться следует только через официальные приемные МВД или портал «Госуслуги».