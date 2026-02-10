«Информзащита»: каждый второй директор по ИБ считает ИИ источником новых киберугроз

Анализ обращений клиентов компании «Информзащита» за 2025 г., инцидентов реагирования и данных отраслевых исследований показывает, что увеличение активности злоумышленников носит системный характер и связано не только с внешними факторами, но и с изменениями внутри самих организаций. Одним из ключевых драйверов этого роста стало массовое и во многом неконтролируемое использование искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

По оценкам специалистов, сегодня до 75% сотрудников уже используют ИИ-сервисы в своей повседневной работе. Речь идет как о генерации текстов и аналитике, так и об обработке документов, переписке с клиентами и даже работе с кодом. При этом внедрение ИИ во многих компаниях происходит стихийно, без участия ИТ- и ИБ-подразделений. В результате организации сталкиваются с новым явлением – Shadow AI, когда сотрудники используют публичные и облачные ИИ-инструменты без понимания связанных с этим угроз, механизмов обработки данных и юридических рисков. Эксперты «Информзащиты» отмечают, что большинство компаний сегодня не имеет точного представления о том, какие именно ИИ-сервисы применяются их сотрудниками внутри, и какие данные в них загружаются.

На этом фоне меняется и отношение руководителей по информационной безопасности к искусственному интеллекту. По данным открытых опросов отрасли, каждый второй директор по информационной безопасности (CISO) рассматривает ИИ не только как средство повышения эффективности защиты, но и как самостоятельный источник угроз. ИИ может усиливать возможности защитных решений, но в то же время значительно повышает масштаб, скорость и качество кибератак злоумышленниками. Особенно заметно это в сфере социальной инженерии. Более 60% ИБ-руководителей фиксируют рост фишинговых атак, напрямую связанных с использованием генеративных моделей. Электронные письма и сообщения в мессенджерах становятся более персонализированными, реалистичными и убедительными, а значит – сложнее обнаруживаются как техническими средствами, так и самими сотрудниками. Все идет к тому, что фишинг с применением ИИ становится более эффективным чем если бы его делал человек.

Общая статистика подтверждает эту картину. Согласно данным отраслевых аналитиков, до 90% вредоносного ПО по-прежнему доставляется через электронную почту, а фишинг является причиной примерно в 40% всех инцидентов, связанных с корпоративной перепиской. Использование ИИ позволяет злоумышленникам масштабировать такие атаки и адаптировать их под конкретные компании и отрасли, бизнес-функции и даже отдельных сотрудников. В результате человеческий фактор вновь оказывается ключевым элементом в цепочке атаки.

По оценкам специалистов, до 70% инцидентов, связанных с использованием ИИ и цифровых сервисов, происходят по вине самих пользователей, а не из-за прямого взлома инфраструктуры ИИ-сервиса. Сотрудники загружают внутренние документы в публичные ИИ-системы, доверяют сообщениям, сгенерированным злоумышленниками, или выполняют инструкции, полученные через ненадежные каналы связи (мессенджеры, соцсети). При этом уровень осознанности персонала в вопросах ИИ-рисков сами CISO оценивают в среднем лишь на 1-2 балла из 5, что указывает на серьезный разрыв между скоростью внедрения ИИ-технологий и качеством обучения сотрудников в вопросах ИБ.

Рост числа атак затрагивает практически все отрасли, однако наиболее уязвимыми остаются сферы с высокой концентрацией данных и сложными бизнес-процессами. По данным отраслевых исследований, на промышленный сектор приходится около 15% всех зафиксированных атак, на государственные организации – порядка 13%, на ИТ-компании – около 7%. Эти отрасли традиционно являются приоритетной целью злоумышленников из-за объемов обрабатываемой информации и потенциального ущерба от простоев и утечек.

«Мы наблюдаем устойчивый рост кибератак, связанных не столько с уязвимостями в информационных системах и ИТ-инфраструктуре, но также с тем, как сотрудники взаимодействуют с современными технологиями. Искусственный интеллект стал мощным ускорителем этого процесса. Без четких правил, контроля и обучения он превращается из инструмента повышения эффективности в источник системных рисков для бизнеса», – сказал Андрей Тимошенко, директор по развитию бизнеса.

Для минимизации рисков эксперты «Информзащиты» рекомендуют начинать с внедрения четких правил использования ИИ-инструментов, инвентаризации используемых ИИ-сервисов и определения допустимых сценариев их применения. Важным шагом является разработка и внедрение корпоративных политик применения искусственного интеллекта, а также регулярное обучение сотрудников с разбором реальных сценариев атак, включая фишинг и deepfake-мошенничество. Дополнительно следует усиливать технические меры защиты, такие как контроль утечек данных, многофакторная аутентификация и мониторинг событий безопасности. Комплексный подход, сочетающий технологии, процессы и работу с персоналом, позволяет существенно снизить вероятность успешных атак и повысить устойчивость бизнеса в условиях постоянно растущих киберугроз.