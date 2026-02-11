Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИИ определит «медленные зоны» и нехватку парковок для самокатов

Российская компания Netvision разработала платформу интеллектуального мониторинга для выявления нарушения правил езды на самокате. Система Netvision Micromobility Control заработает в трех крупных регионах до конца 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Netvision.

Нейросеть, анализируя видео с городских камер, выявляет различные нарушения в использовании самокатов – поездки вдвоем, переезд через пешеходный переход, парковка в неположенном месте – с точностью выше 95%.

ИИ может быть интегрирован в «умные» городские камеры, а обработка изображений происходить сразу «на борту» с помощью edge-решений, что снизит нагрузку на серверы и ускорит реакцию системы.

Администрациям городов также доступен аналитический дашборд, на котором отображается тепловая карта трафика самокатов, зоны концентраций нарушений, динамика нарушений в зависимости от времени суток и дня недели. Аналитика поможет администрация городов «увидеть» самые проблемные места города и принять необходимые меры: ввести «медленные зоны» с ограничением на скорость, добавить парковки для самокатов или же поменять правила движения.

«Города сталкиваются с трудностями при попытках регулирования использования средств индивидуальной мобильности. Фактически вся аналитика по нарушениям сосредоточена в руках кикшеринговых сервисов, а администрации не видят полной картины и могут отреагировать только запретом движения. Платформа Netvision дает возможность перейти к цивилизованной микромобильности - вводить ограничения на передвижение на самокатах там, где это необходимо, а в ряде случаев не запрещать движение полностью, в вводить «медленные зоны». Таким образом, культура и безопасность использования СИМ может быть повышена, а излишних запретов удастся избежать», – сказал генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

Netvision Micromobility Control может быть интегрирована с внешними системами, например с данными операторов кикшеринга, что позволит создать единую экосистему для управления микромобильностью в городе.

