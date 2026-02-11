«Столото» и F6: итоги борьбы с цифровым мошенничеством под видом гослотерей в 2025 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в 2025 г. обнаружили и заблокировали 7976 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Об этом CNews сообщили представители F6.

В 2025 г. сохранился тренд на сокращение числа обнаруженных мошеннических ресурсов. Так, в 2024 г. было заблокировано 10533 мошеннических ресурсов. В 2023 г. было заблокировано 9704 мошеннических ресурса, в 2022 г., на старте работы «Столото» совместно с экспертами по кибербезопасности, — 38470 мошеннических ресурсов.

Исключением в тренде на снижение объема заблокированных ресурсов стало только второе полугодие 2024 г., когда произошел всплеск блокировок. Так, за первое полугодие 2024 г. был заблокирован 3491 мошеннический ресурс, однако во втором полугодии 2024 г. почти в 2,5 раза больше — 7042. Это объяснялось развитием систем мониторинга, которые стали способны зафиксировать мошеннические ресурсы, ранее остававшиеся вне поля зрения.

В 2025 г. из 7976 обнаруженных ресурсов, мимикрирующих под всероссийские государственные лотереи, распространяемые «Столото», 5593 пришлись на мошеннические и фишинговые сайты, 2252 — на поддельные посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 33 — на каналы и аккаунты в мессенджерах, 98 — на поддельные мобильные приложения.

В первом полугодии 2025 г. был заблокирован 4891 ресурс, а во втором — 3085. При этом если в первом полугодии 2025 г. основной массив мошеннических ресурсов пришелся на мошеннические и фишинговые сайты (4702), то во втором полугодии 2025 г. — злоумышленники были более активны в социальных сетях (2126).

«Ежедневный мониторинг и блокировка мошеннических ресурсов с целью обеспечения безопасности участников всероссийских государственных лотерей уже стало нормой ежедневных процессов «Столото». Снижение объемов обнаруженных и заблокированных ресурсов подтверждает эффективность этого подхода. Мы видим важность и необходимость этой работы и продолжим ее совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

«Хотя в 2025 г. эксперты F6 отмечали в целом по России рост числа ресурсов, используемых мошенниками для всех типов атак, включая фишинг, мошенничество и распространение вредоносных программ, ответственный подход «Столото» к защите своего бренда и пользователей помогает эффективно противостоять этим угрозам, и в прошлом году мы видели заметное снижение активности мошенников в сфере лотерей», — сказал Станислав Гончаров, глава департамента защиты от цифровых рисков компании (Digital Risk Protection) F6.

Основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт stoloto.ru.

Никому не сообщайте коды из SMS и пуш-уведомлений, данные карты (ПИН и CVV-коды), персональные данные.

Если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, используемые в личном кабинете на сайте или в приложении «Столото», обязательно сообщите в «Столото», иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу.

При покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей.

Пользуйтесь антивирусными программами.

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запрашивают код из SMS для отмены якобы совершенных мошеннических операций; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

Пример мошеннических действий

Обычно злоумышленники заманивают жертв на свои ресурсы через социальные сети или email-рассылки. Мошеннические сайты, которые мимикрируют под всероссийские государственные лотереи, распространяемые «Столото», предлагают пользователю бесплатный «выигрышный» билет.

Чтобы забрать «приз», с «победителя» требуют оплатить комиссию или пошлину за перевод выигрыша, указав персональные данные на странице оплаты. Так мошенники получают не только деньги, но и данные банковских карт и другую информацию, которую можно продать в Dark Web.

Как проверить, что вы находитесь на официальном сайте «Столото»

Проверьте URL-адрес: у официального сайта он начинается с «https://» и имеет точное написание «stoloto.ru». Если «Столото» запускает лендинги под дополнительные проекты или акции, то ссылки формируются следующим образом: «название.stoloto.ru». Например, milliard.stoloto.ru или zabava.stoloto.ru.

Не переходите по ссылкам из ненадежных источников, таких как электронная почта или сообщения. Лучше вводить адрес сайта вручную в адресной строке браузера.

Не доверяйте картинке: мошенники пытаются повторить официальный сайт, воспроизводя его фирменный стиль, символику и логотипы.