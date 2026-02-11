«Т1 Облако» прошла аттестацию по требованиям к ГИС

Компания «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) получила аттестат соответствия требованиям ИБ, утвержденным приказами ФСТЭК России №№17, 21 и 239, а также РД АС. Аттестат подтверждает соответствие облачной платформы провайдера самым высоким нормам в сфере информационной безопасности и открывает возможность размещать в облаке ГИС (государственные информационные системы), а также системы, относящиеся к ИСПДн (информационные системы персональных данных) и КИИ (критическая информационная инфраструктура).

В условиях растущего числа киберугроз государственным компаниям особенно важно наличие облачных провайдеров, способных обеспечить защиту данных на высшем уровне — согласно свежим исследованиям, в 2025 г. более 70% утечек данных пришлось именно на госсектор, и такая динамика сохранится в будущем.

Наличие аттестации ГИС у «Т1 Облако» позволяет государственным организациям и органам — от муниципальных учреждений до федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных структур, а также субъектам КИИ — использовать облачную инфраструктуру провайдера для размещения информационных систем, которым необходимо соответствовать требованиям российских регуляторов в сфере ИБ.

В рамках проекта «Т1 Облако» построила отдельную инсталляцию, созданную специально для ГИС и укрепленную средствами защиты, сертифицированными ФСТЭК России и ФСБ России. Реализованная система позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние каждого компонента инфраструктуры. Непрерывный мониторинг осуществляется круглосуточно силами SOC (Security Operations Center) и дежурной смены, обеспечивая оперативное реагирование на любые инциденты и поддержание высокого уровня SLA.

При построении инфраструктуры команда «Т1 Облако» учла не только действующие регуляторные требования, но и нормы приказа ФСТЭК России №117, который вступит в силу в марте 2026 г. и ужесточит требования к защите ГИС. Архитектура платформы изначально проектировалась с учетом положений этого приказа, а также потенциала для дальнейшего масштабирования на отечественных ПАК.

«Мы долго шли к созданию собственного облака для ГИС, основанного на отечественных сертифицированных ФСТЭК России средствах виртуализации, сетевой безопасности и других СЗИ. К выбору этих средств мы подошли ответственно, в процессе долго искали баланс между безопасностью, требованиями импортозамещения, возможностями масштабирования, качеством пользовательского опыта и необходимостью обеспечения высокого SLA. Было проведено много продолжительных пилотирований, тестирований совместимости, отработки функционирования комплекса на базе разных элементов. В итоге, как мне кажется, мы нашли наилучшую точку баланса в условиях имеющихся отечественных компонентов системы», — отметил Алексей Кубарев, старший бизнес-партнёр по информационной безопасности «Т1 Интеграция» и «Т1 Облако».