Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: на Южном Урале к концу года активность спамеров и телефонных мошенников упала на треть

МТС зафиксировала снижение активности мошеннических и рекламных звонков к концу 2025 г. С октября по декабрь 2025 количество нежелательных вызовов сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Количество мошеннических и спам звонков на Южном Урале начало снижаться в летние месяцы 2025 и продолжилось до конца года. При этом наибольшее количество таких вызовов жителям Челябинской области было совершено в марте – в этот период МТС заблокировала почти 4 млн подозрительных звонков.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили южноуральцев в 2025 г., составила более 8 млн минут. В среднем каждый заблокированный звонок в Челябинской области длился 13 секунд. Чаще всего нежелательные вызовы поступали жителям региона от финансовых организаций и коллекторов, также южноуральцам звонили с опросами и рекламой.

Преимущественно мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Поволжье: на одного жителя Саратова пришлось 48744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

«Мы наблюдаем переломный момент по сокращению активности телефонных мошенников и тех, кто совершает рекламные звонки – впервые за долгие годы количество исходящих вызовов абонентам из Челябинской области стало снижаться. Несмотря на это, они продолжают работу и действуют более выборочно, выбирая все более сложные схемы. Чтобы защитить наших пользователей, мы развиваем линейку решений для цифровой безопасности, для этого используем аналитику на основе Big Data и ИИ-инструменты, которые с высокой точностью определяют и блокируют подозрительные входящие. Для тех, кто переживает за детей и пожилых родителей, мы запустили расширенный функционал сервиса, который с помощью SMS и push-уведомления предупредит о рисках и разговоре близких с потенциальным злоумышленником», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

«Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватывать ПК по сети

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще