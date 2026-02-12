МТС: на Южном Урале к концу года активность спамеров и телефонных мошенников упала на треть

МТС зафиксировала снижение активности мошеннических и рекламных звонков к концу 2025 г. С октября по декабрь 2025 количество нежелательных вызовов сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Количество мошеннических и спам звонков на Южном Урале начало снижаться в летние месяцы 2025 и продолжилось до конца года. При этом наибольшее количество таких вызовов жителям Челябинской области было совершено в марте – в этот период МТС заблокировала почти 4 млн подозрительных звонков.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили южноуральцев в 2025 г., составила более 8 млн минут. В среднем каждый заблокированный звонок в Челябинской области длился 13 секунд. Чаще всего нежелательные вызовы поступали жителям региона от финансовых организаций и коллекторов, также южноуральцам звонили с опросами и рекламой.

Преимущественно мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет. Самая массированная атака была зафиксирована в Поволжье: на одного жителя Саратова пришлось 48744 нежелательных звонка, которые были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом.

«Мы наблюдаем переломный момент по сокращению активности телефонных мошенников и тех, кто совершает рекламные звонки – впервые за долгие годы количество исходящих вызовов абонентам из Челябинской области стало снижаться. Несмотря на это, они продолжают работу и действуют более выборочно, выбирая все более сложные схемы. Чтобы защитить наших пользователей, мы развиваем линейку решений для цифровой безопасности, для этого используем аналитику на основе Big Data и ИИ-инструменты, которые с высокой точностью определяют и блокируют подозрительные входящие. Для тех, кто переживает за детей и пожилых родителей, мы запустили расширенный функционал сервиса, который с помощью SMS и push-уведомления предупредит о рисках и разговоре близких с потенциальным злоумышленником», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.