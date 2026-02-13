ГК «Солар»: каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса в РФ сталкивается с атаками ботов

По результатам исследования группы компаний «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, 82% опрошенных организаций среди среднего и малого бизнеса (СМБ) сталкивались с различными киберугрозами. Среди них каждая четвертая компания (25%) страдала от атак ботов, еще 20% — от фейковых регистраций на сайте и в личных кабинетах, которые также реализуются автоматизированными ботами.

Также в список наиболее распространенных киберугроз среди сайтов СМБ вошли кража данных (11%) и DDoS-атаки — причем как уровня веб-приложений (10%), так и всей сети (10%). Остальную долю угроз для среднего и малого бизнеса заняли спам, фишинг, вирусы, а также утеря и блокировка корпоративных устройств.

Вместе с этим, по данным «Солара», чаще к сервисам защиты от киберугроз подключаются небольшие организации из ИТ-отрасли (22% от общего числа клиентов платформы облачной киберзащиты Solar Space), и интернет-магазины (10%), которые нередко сталкиваются с атаками ботов — особенно в период распродаж. В это время интернет-магазины сталкиваются с многовекторными атаками на сайты интернет-магазинов и платежных API, ботами-перекупщиками и фальшивыми клиентами, а также взломом и фишингом в отношении личных кабинетов клиентов и сотрудников.

В аналитику по клиентам Solar Space вошли 1448 сайтов организаций из различных секторов экономики, включая госсектор, промышленность, онлайн-ритейл, медицину, образование.

Чтобы защитить интернет-магазин от кибератак, эксперты Solar Space рекомендуют: провести нагрузочное тестирование и проверить устойчивость сайта к DDoS; включить фильтрацию бот-трафика и WAF-защиту уровня приложений; активировать круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты; заблаговременно протестировать системы оплаты и API.

«Мы видим, что кибератаки становятся все более массовыми и автоматизированными. С помощью ИИ злоумышленники одновременно сканируют тысячи сайтов малого и среднего бизнеса, выбирая цели не по отрасли, а по уровню защиты. Именно поэтому под ударом оказываются небольшие компании — те, кто постоянно работает с клиентами, платежами и персональными данными. Для малого и среднего бизнеса сегодня важно понимать: атака — это не вопрос «если», а вопрос «когда». И наша задача на данном этапе — не строить сложный и дорогостоящий SOC для них, а обеспечить достаточный уровень защищенности, который закроет типовые угрозы и не позволит использовать компанию как точку входа для более масштабных кибератак», — сказал Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар».

Solar Space обеспечивает защиту веб-ресурсов малого и среднего бизнеса по модели SaaS — от DDoS-атак, ботов и хакерских вторжений.