Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

УЦСБ и ГК «Рубеж» внедрили комплексную систему безопасности на «УГМК-Арене»

ИТ-компания УЦСБ («Уральский центр систем безопасности») развернула на «УГМК-Арене» — самом большом крытом спортивном объекте Уральского региона — комплексную систему безопасности на базе интеграционной платформы R-Platforma. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

R-Platforma — собственный продукт российской компании «Рубеж». Система в режиме реального времени анализирует данные от охранной и пожарной сигнализаций, систем контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией. Компания УЦСБ, реализующая комплексные проекты в области слаботочных и инженерных систем, выполнила на «УГМК-Арене» полный цикл работ по монтажу и внедрению интегрированной системы физической безопасности на оборудовании «Рубеж», включающей АПС, СОУЭ, КСБ, СКУД и СОТС.

Интеграционная платформа выступает единой точкой сбора информации от систем безопасности на объекте и мгновенно реагирует на внештатные ситуации, что критически важно для защиты и комфорта зрителей. Кроме того, решение позволяет снизить риски появления ошибок при оценке угроз, реализовывать заранее подготовленные сценарии реагирования и контролировать отработку инцидентов.

«На «УГМК-Арене» команда УЦСБ выполнила интеграцию различных систем безопасности объекта в единый контур с централизованным мониторингом и управлением. Данное решение ускоряет обнаружение угроз, помогает координировать действия персонала и снижает количество ручных действий в случае тревожного инцидента. В результате решения принимаются быстрее и снижается вероятность ошибок при реагировании», – сказал Александр Торопов, начальник отдела систем безопасности УЦСБ.

Ключевые особенности R-Platforma — это единый интерфейс, который обеспечивает удобный мониторинг и управление интегрированными системами безопасности в реальном времени, а также возможности инцидентного управления и ситуационного реагирования. Решение позволяет создавать сложные ИТ-системы с множеством серверов, взаимодействующих между собой, и работает на разных устройствах и операционных системах, включая российские ОС Astra Linux и «Ред ОС». Система масштабируется под задачи объекта, а доступ к управлению происходит из браузера без установки дополнительного ПО.

«Внедренные решения работают, как единая экосистема и усиливают эффект друг друга, а централизованное управление значительно повышает скорость реагирования на различные инциденты: срабатывание пожарной сигнализации на трибуне или фудкорте, несанкционированном проходе на служебную территорию или раздевалку», — сказал Геннадий Чукалин, руководитель по работе с ключевыми заказчиками компании «Рубеж».

Он также отметил, что для эффективного внедрения своих решений в проекты заказчиков «Рубеж» развивает программы профессиональной подготовки инженерных кадров: курирует деятельность центра компетенций на базе СамГТУ и совместно с МГСУ реализует образовательную программу Передовой инженерно-строительной школы.

