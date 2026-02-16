Интеграция
Мошенники стали реже звонить жителям Мурманска

МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Мурманской области в конце 2025 г. По итогам IV квартала 2025 г. количество спамерских и мошеннических вызовов сократилось на 18% по сравнению с III кварталом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов МТС заблокировала более 18 млн звонков в адрес мурманчан. При этом в октябре-декабре 2025 г. наметился тренд на снижение количества мошеннических и спам-атак. Позитивная тенденция связана с вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов.

Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей области в 2025 г., составила почти 4 млн минут. Таким образом, жителей региона оградили примерно от семи лет ненужных разговоров с потенциальными мошенниками.

«Для нас важно не только снижать объем поступающих нежелательных звонков, но и делать защиту понятной и управляемой для каждого, учитывая различные сценарии. Например, в этом году появились семейные настройки: можно получать уведомление, если на телефон члена семьи поступает подозрительный вызов — это поможет вовремя предупредить о риске, что особенно актуально для пожилых родственников и детей. Кроме того, даже если злоумышленнику удалось дозвониться до абонента, искусственный интеллект способен выявить признаки обмана и предупредить об этом прямо в момент разговора», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

