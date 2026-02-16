Интеграция
Цифровая броня: ялуторовские пенсионеры осваивают киберзащиту с «Ростелекомом»

«Ростелеком» провел урок по кибербезопасности для пенсионеров Ялуторовска в центре социального обслуживания населения. Эксперт цифрового провайдера рассказал слушателям об основных уловках, к которым прибегают кибермошенники и напомнил простые, но очень важные правила. Среди них — никому не сообщать личные данные, не диктовать коды из SMS, не паниковать, если звонят или пишут что-то тревожное, а также перепроверять любую информацию, полученную по телефону или через интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Кибербезопасность — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы убеждены, что основы цифровой гигиены должны быть доступны каждому, особенно тем, кто наиболее уязвим — детям и старшему поколению. Команда "Ростелекома" активно проводит обучение, делясь знаниями о современных угрозах и методах их предотвращения».

Юлия Зуева, специалист по социальной работе Ялуторовского комплексного центра социального обслуживания населения: «Мы постоянно проводим уроки компьютерной грамотности для своих подопечных. Уверена, что учиться новому можно в любом возрасте, главное — сделать первый шаг, продолжать двигаться вперед и помнить, что ошибки, это лишь ступеньки к успеху. Для старшего поколения освоение цифровых навыков — не просто следование трендам, а необходимость и практический инструмент для улучшения качества жизни и соблюдения безопасности в Сети».

Также специалисты «Ростелекома» передали Ялуторовскому комплексному центру социального обслуживания населения учебники «Азбука интернета — Основы работы на смартфоне». Пособие состоит из восьми тематических разделов — от знакомства с мобильным устройством до способов оплаты с помощью смартфона. Материалы написаны простым языком и сопровождаются полезными иллюстрациями.

«Ростелеком» реализует проект «Азбука интернета» совместно с Социальным фондом России с 2014 г. За это время компьютерными навыками овладели больше 500 тыс. человек по всей стране.

