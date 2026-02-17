Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Промышленная группа из Самарской области усилила киберзащиту

Группа компаний «Волгаэнергопром» повысила безопасность ИT-инфраструктуры. Специалисты «МегаФона» развернули на всех предприятиях межсетевой экран нового поколения — NGFW (Next Generation Firewall). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

ГК «Волгаэнергопром» объединяет предприятия в сфере сварочных технологий, автоматизации и роботизации производства, а также автономного и резервного энергоснабжения. В структуру входят компании производственно-инжинирингового и торгового профиля.

Цифровую инфраструктуру группы компаний теперь защищает «МегаФон NGFW». Это решение сочетает в себе функции базового экрана между глобальным интернетом и локальной компьютерной сетью с глубоким анализом трафика (DPI), системой предотвращения вторжений (IPS) и фильтрацией по приложениям и пользователям. Продукт также интегрирован с сервисами защиты от современных киберугроз.

«Классические файрволы не успевают за развитием киберпреступности. Злоумышленники научились обходить стандартные фильтры протоколов, маскируя атаки в сложном зашифрованном трафике. NGFW способен объединить разрозненные функции защиты, создать единую точку выхода в интернет и применить общие политики информационной безопасности даже в крупных территориально распределенных компаниях», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Клиенты могут выбрать наиболее удобный формат внедрения: в облаке оператора, в собственном ЦОД или в рамках гибридной модели. Облачный сценарий позволяет избежать капитальных затрат на закупку оборудования и его обслуживание.

«Мы растем, реализуем масштабные проекты, выходим на новые рынки, укрепляем наше присутствие от Самары до Китая и ОАЭ, открываем новые направления. Кибербезопасность — важный элемент стабильной работы. Выбранное нами решение от «МегаФона» ценно тем, что интегрируется в текущую инфраструктуру и масштабируется под задачи бизнеса», — отметил Евгений Иванов, ИT-директор ГК «Волгаэнергопром».

Короткая ссылка


