Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

«Ростелеком» рассказал школьникам Салехарда о правилах поведения в интернете

«Ростелеком» провел лекцию по безопасному поведению в интернете для учеников средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза И. В. Королькова в Салехарде. Мероприятие посетили 200 учеников 6–7 классов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эксперт компании рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Сети. Ребята узнали, что такое фишинг, как юных геймеров обманывают через популярную игровую платформу, а также о ловушках в социальных сетях. Поговорили и о защите от взломов личных аккаунтов – теперь школьники знают, как создавать пароли, которые не «хакнут».

Римма Майер, заместитель директора по социально-воспитательной работе школы № 1 им. Героя Советского Союза И. В. Королькова: «Дети поколения альфа, можно сказать, выросли со смартфоном в руках. Из-за высокой активности в соцсетях и интернете, подростки становятся легкой мишенью для мошенников. Часто ребята неосознанно передают свои данные чужим людям. Известны случаи, когда подростки переходят по ссылке якобы для оплаты подписки на игры, а деньги уходят прямо в карман злоумышленников».

После лекции ребята закрепили знания в квизе. Ученикам приводили примеры жизненных ситуаций, возникавших из Сети, а школьникам нужно было найти правильное и безопасное решение проблемы.

Александр Сбитнев, директор по работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «"Ростелеком" не только предоставляет ямальцам стабильный и скоростной интернет, но и помогает населению защищать свои данные в Сети. Совместно с экспертами мы выявляем и ограничиваем доступ к вредоносному контенту, чтобы абоненты могли общаться и искать информацию, не опасаясь за свою приватность. Компания состоит в Альянсе защиты детей в цифровой среде и особое внимание мы уделяем работе с младшим поколением и подростками. Именно им предстоит формировать верные цифровые привычки будущего поколения».

Узнать все о кибербезопасности дети и взрослые могут также благодаря образовательной платформе «Ростелеком Лицей». На портале доступен бесплатный курс «Цифровое просвещение». Он помогает подросткам разобраться в особенностях общения в Сети и повышать свой уровень цифровой грамотности. А для родителей разработан специальный онлайн-курс «Как защитить ребенка от рисков в интернете?». Благодаря ему взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор подростка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг, а также как противостоять травле и домогательствам в Сети и др.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще