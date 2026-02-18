R‑Vision открыл новый учебный класс по информационной безопасности в Губкинском университете

R‑Vision и РГУ им. И. М. Губкина открыли новый учебный класс для подготовки специалистов по информационной безопасности. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве и направлен на развитие практических навыков студентов. Об этом CNews сообщили представители R‑Vision.

Учебный класс рассчитан на 15 рабочих мест и оснащен современным оборудованием. Команда R-Vision разработала оформление аудитории и провела необходимые ремонтные работы, создав удобное пространство для обучения и практики.

Церемония открытия была приурочена ко дню рождения факультета комплексной безопасности ТЭК. В мероприятии приняли участие заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов Дмитрий Правиков, доцент кафедры комплексной безопасности критически важных объектов Андрей Курило и генеральный директор R-Vision Валерий Богдашов.

«Мы высоко ценим взаимодействие Университета с ведущими вендорами в сфере информационной безопасности. Участие компании R-Vision в образовательном процессе не только позволяет обеспечить формирование актуальных компетенций у студентов Губкинского университета, но и дает возможность ознакомится со средствами защиты информации, входящими в продуктовые стратегии крупнейших компаний нефтегазовой отрасли. Для нас открытие брендированного класса знаменует начало нового этапа взаимоотношений, которые будут реализовываться как при подготовке студентов, так и проведении программ дополнительного профессионального образования», – сказал Дмитрий Правиков, заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

«С 2011 г. R-Vision создает отечественные решения в сфере информационной безопасности, опираясь на запросы рынка. Мы хорошо понимаем, какие компетенции сегодня действительно востребованы у специалистов ИБ, и считаем важным передавать этот опыт студентам. Открытие учебного класса в Губкинском университете – это вклад в формирование нового поколения экспертов, способных уверенно работать с современными технологиями защиты и системно подходить к вопросам безопасности с учетом отраслевой специфики. Мы рассчитываем, что это пространство станет точкой притяжения для талантливых студентов, а также площадкой для исследовательских инициатив и реализации проектов, укрепляющих кадровый потенциал отрасли», – отметил Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision.