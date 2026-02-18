YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и значительно расширяет функциональность мобильности данных, катастрофоустойчивости и резервного копирования в интеграции с СХД TATLIN.

Благодаря новым возможностям владельцам СХД стало доступно технологичное управление копиями виртуальной инфраструктуры: миграция, а также создание резервных копий виртуальных машин и восстановление из них. Сейчас первые проекты уже переходят в стадию промышленного внедрения.

Для СХД TATLIN.UNIFIED и TATLIN.AFA была представлена опция для бесшовной миграции данных TATLIN.SATELLITES.VM Migrate. Функционал позволяет переносить данные виртуальных машин между различными платформами виртуализации, в пределах одной платформы между разными СХД и в пределах одной СХД для разных типов пулов.

Ключевым преимуществом такой интеграции является возможность перенести данные на другую систему в онлайн-режиме без остановки и прерывания работы виртуальной машины. Это особенно актуально при необходимости оперативного проведения сервисных процедур в инфраструктуре или в сценариях миграции.

Для сценариев резервного копирования реализована опция TATLIN.SATELLITES.VM Protect. Она обеспечивает резервное копирование виртуальных машин без установки агентов на уровне гипервизора с использованием протокола дедупликации на источнике T-BOOST.

Опции TATLIN.SATELLITES.VM применимы в конфигурациях, где при миграции или резервном копировании как минимум одна система в паре — это система TATLIN с приобретенным плагином. Для опций нет ограничений на объем мигрируемых данных или количество виртуальных машин. Они не зависят от типа платформы виртуализации и направления миграции. Такая архитектура упрощает эксплуатацию инфраструктуры в средах с несколькими платформами виртуализации различных производителей.

«Интеграции TATLIN.SATELLITES.VM позволяют заказчикам выстраивать более гибкую и управляемую виртуальную инфраструктуру на базе систем хранения TATLIN. Мы фокусируемся на сценариях, которые востребованы в реальной эксплуатации: онлайн-миграции без простоя, централизованном управлении копиями и снижении операционной сложности при работе с несколькими платформами виртуализации», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД TATLIN.

«В рамках нашего партнерство с YADRO была реализована интеграция технологии кросс-платформенной мобильности и отказоустойчивости на основе MIND Software с продуктовой линейкой СХД TATLIN. Для клиентов это означает конкретные бизнес-преимущества: возможность мигрировать приложения без простоя, единообразно управлять процессами резервного копирования в гибридных инфраструктурах и не быть привязанными к одному производителю инфраструктурной платформы. Именно эти сценарии мы видим в реальных корпоративных проектах», — отметил Антон Банчуков, директор по продуктам MIND Soft.

YADRO планирует дальнейшее развитие интеграций СХД с платформами виртуализации с использованием технологий компании MIND Software. В настоящее время в разработке находятся дополнительные интеграции по данному функционалу с системами хранения TATLIN.UNIFIED и TATLIN.AFA, а также запуск опций для СХД линейки TATLIN.FLEX.

Подробнее ознакомиться с возможностями TATLIN.SATELLITES.VM и запросить демонстрационное тестирование можно на сайте YADRO.

