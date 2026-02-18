Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Инфраструктура
|

YADRO выводит СХД TATLIN на новый уровень для задач виртуализации

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов TATLIN.SATELLITES.VM для платформ виртуализации. Решение базируется на технологиях компании MIND Software и значительно расширяет функциональность мобильности данных, катастрофоустойчивости и резервного копирования в интеграции с СХД TATLIN.

Благодаря новым возможностям владельцам СХД стало доступно технологичное управление копиями виртуальной инфраструктуры: миграция, а также создание резервных копий виртуальных машин и восстановление из них. Сейчас первые проекты уже переходят в стадию промышленного внедрения.

Для СХД TATLIN.UNIFIED и TATLIN.AFA была представлена опция для бесшовной миграции данных TATLIN.SATELLITES.VM Migrate. Функционал позволяет переносить данные виртуальных машин между различными платформами виртуализации, в пределах одной платформы между разными СХД и в пределах одной СХД для разных типов пулов.

Ключевым преимуществом такой интеграции является возможность перенести данные на другую систему в онлайн-режиме без остановки и прерывания работы виртуальной машины. Это особенно актуально при необходимости оперативного проведения сервисных процедур в инфраструктуре или в сценариях миграции.

Для сценариев резервного копирования реализована опция TATLIN.SATELLITES.VM Protect. Она обеспечивает резервное копирование виртуальных машин без установки агентов на уровне гипервизора с использованием протокола дедупликации на источнике T-BOOST.

Опции TATLIN.SATELLITES.VM применимы в конфигурациях, где при миграции или резервном копировании как минимум одна система в паре — это система TATLIN с приобретенным плагином. Для опций нет ограничений на объем мигрируемых данных или количество виртуальных машин. Они не зависят от типа платформы виртуализации и направления миграции. Такая архитектура упрощает эксплуатацию инфраструктуры в средах с несколькими платформами виртуализации различных производителей.

«Интеграции TATLIN.SATELLITES.VM позволяют заказчикам выстраивать более гибкую и управляемую виртуальную инфраструктуру на базе систем хранения TATLIN. Мы фокусируемся на сценариях, которые востребованы в реальной эксплуатации: онлайн-миграции без простоя, централизованном управлении копиями и снижении операционной сложности при работе с несколькими платформами виртуализации», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД TATLIN.

«В рамках нашего партнерство с YADRO была реализована интеграция технологии кросс-платформенной мобильности и отказоустойчивости на основе MIND Software с продуктовой линейкой СХД TATLIN. Для клиентов это означает конкретные бизнес-преимущества: возможность мигрировать приложения без простоя, единообразно управлять процессами резервного копирования в гибридных инфраструктурах и не быть привязанными к одному производителю инфраструктурной платформы. Именно эти сценарии мы видим в реальных корпоративных проектах», — отметил Антон Банчуков, директор по продуктам MIND Soft.

YADRO планирует дальнейшее развитие интеграций СХД с платформами виртуализации с использованием технологий компании MIND Software. В настоящее время в разработке находятся дополнительные интеграции по данному функционалу с системами хранения TATLIN.UNIFIED и TATLIN.AFA, а также запуск опций для СХД линейки TATLIN.FLEX.

Подробнее ознакомиться с возможностями TATLIN.SATELLITES.VM и запросить демонстрационное тестирование можно на сайте YADRO.

Рекламаerid:2W5zFGW6cvVРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Хакеры сорвались с цепи. На Россию обрушились сотни тысяч DDoS-атак длительностью в месяцы, и их число растет

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Новые смартфоны на Android продаются сразу со встроенными вирусами. Заражены десятки тысяч устройств. Крупную партию завезли в Россию

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще