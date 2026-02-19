«Сбер» и НСПК развивают межбанковский обмен риск-индикаторами транзакций для противодействия мошенничеству

«Сбер» совместно с НСПК и другими участниками рынка разработал новый механизм, который позволяет банкам при денежных переводах через СБП в режиме реального времени обмениваться расширенным набором риск-признаков. Обмен данными осуществляется автоматически, информация анализируется с помощью искусственного интеллекта.

В рамках сервиса банки делятся друг с другом сценарной логикой — информацией о признаках, которые с высокой вероятностью говорят о мошенничестве. При этом банки вместе, а также каждый на своей стороне защищают пользователя.

Механизм уже реализован на стороне НСПК. «Сбер» начал пилотный проект обмена риск-индикаторами еще до момента массового внедрения. В процессе пилотирования прорабатываются предложения о расширении и дополнении данных риск-индикаторов. На текущий момент в том числе уже есть банк-партнёр, который интегрировал данный подход в свои антифрод-процессы.

Данный опыт может стать стандартом ― необходимо закреплять в протоколах наиболее эффективные методики определения рисков и стимулировать банки присоединяться к обмену индикаторами подозрительности операций (ИПО).

Планируется, что в целом сектор начнет использовать обмен риск-индикаторами в рамках переводов через СБП в середине 2026 г.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы принципиально считаем, что в защите и противодействии мошенничеству нет места конкуренции. Злоумышленники объединены в организованные сообщества. Чтобы им противостоять, банкам совместно с НСПК необходимы единство протоколов и данных, а также слаженность действий. Обмен подобными риск-индикаторами — это прорыв в антифроде и доказательство того, что банки умеют договариваться там, где речь идет о безопасности граждан. И мы не ждем, а показываем, как это должно работать: онлайн, без проволочек, с высоким качеством сигнала и аналитики. Только таким образом мы сможем полностью обезопасить периметр всей российской финансовой системы, а значит максимально эффективно защищать деньги наших граждан от мошенников».

Дмитрий Дубынин, генеральный директор «Национальной системы платежных карт» (НСПК), сказал: «Усовершенствованный механизм передачи риск-индикаторов в Системе быстрых платежей позволит банкам оперативно обмениваться необходимой информацией прямо в момент проведения операций — в режиме реального времени. Разрабатывая этот сценарий взаимодействия, мы исходили из простого принципа: эффективно противостоять мошенничеству можно только совместными усилиями. Речь не идет о передаче персональных данных клиентов — используется лишь строго определенный набор технической информации, необходимой для выявления и пресечения противоправных действий и защиты средств граждан. Именно благодаря такому оперативному обмену данными между участниками системы достигаются наилучшие результаты в борьбе с мошенничеством».