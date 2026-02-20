Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Bi.Zone AntiFraud получил сертификат ФСТЭК России

Сертификат ФСТЭК России получен на транзакционный и сессионный модули Bi.Zone AntiFraud. Это подтверждает, что систему можно использовать в организациях, которым необходимо обеспечить повышенный уровень защищенности. Среди них — организации из государственного сектора и субъекты критической информационной инфраструктуры.

Транзакционный модуль обнаруживает и блокирует нелегитимные операции благодаря экспертным правилам и ИИ‑моделям, которые выявляют аномальное поведение пользователей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone AntiFraud — адаптивная кросс-канальная система противодействия мошенничеству. Решение включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Сессионный модуль в режиме реального времени проверяет на аномалии более 350 параметров мобильного устройства и веб‑приложения. Модуль формирует глобальные профили пользователей, что позволяет более полно и точно выявлять мошенничество.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «Пройденная сертификация подтверждает, что наша платформа соответствует самым высоким требованиям по защите информации. Для российских организаций это означает не только высокий уровень защиты от мошеннических операций, но и возможность использовать решение в инфраструктурах с повышенными требованиями к защите данных. Это особенно актуально для государственного сектора, финансовых, кредитных и страховых компаний».

