Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«СМАРТС-Кванттелеком» получила сертификаты ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0»

Компания «СМАРТС-Кванттелеком» объявляет о получении сертификатов ФСБ России на квантовую криптографическую систему выработки и распределения ключей «КВАЛИОН 1.0». Документы подтверждают соответствие модулей отправителя и получателя, входящих в состав системы, требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) класса КС3, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также временным требованиям к ККС ВРК класса КС. Об этом CNews сообщили представители «СМАРТС-Кванттелеком».

ККС ВРК «КВАЛИОН 1.0» предназначена для выработки и распределения симметричных криптографических ключей между двумя модулями системы с использованием квантового канала связи. Архитектура решения позволяет масштабировать сеть и строить магистральные квантовые линии практически любой протяженности.

Получение сертификатов ФСБ России открывает возможность применения «КВАЛИОН 1.0» в инфраструктуре, где предъявляются требования к использованию сертифицированных СКЗИ. Это важный этап в развитии отечественных квантовых коммуникаций и их переходе от экспериментальных проектов к коммерческой эксплуатации.

«Получение сертификатов ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0» — важный этап не только для нашей компании, но и для рынка отечественных квантовых коммуникаций в целом. Мы подтвердили, что наше решение соответствует классу КС3 и готово к применению в инфраструктурах, где требуется применение сертифицированных средств защиты информации. Особенно ценно, что система уже интегрирована с широко применяемыми средствами криптографической защиты линейки ФПСУ наших партнеров из компании «Амикон» и готова к работе в реальных проектах. Масштабируемая архитектура «КВАЛИОН 1.0» позволяет строить квантовые сети по принципу наложенной инфраструктуры, дополняя существующие системы защищенной передачи данных. Теперь у заказчиков есть полностью отечественное, сертифицированное решение, которое можно применять уже сегодня. Мы открыты к партнерству и готовы тиражировать технологию», — сказал генеральный директор Алексей Алексеев.

Уже сейчас решения «СМАРТС-Кванттелеком» используются в составе магистральных квантовых сетей ОАО «РЖД», реализуемых в рамках Дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации», утвержденной Правительством России.

Кроме того, известно о применении решений компании в рамках Межуниверситетской квантовой сети (МУКС) НИЦ «Курчатовский институт», а также о пилотировании решений на «Новой ТрансЕврАзийской линии связи» (TEA NEXT) совместно с ПАО «Ростелеком» и на телекоммуникационной инфраструктуре трассы М11 «Нева» Москва-Санкт-Петербург совместно с ГК «Автодор».

