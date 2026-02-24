Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение

МТС проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Хакасии. В 2025 г. лидером по динамике и объему инвестиций в республике стала видеоаналитика с ростом в полтора раза по сравнению с 2024 г. Также в число популярных сервисов в регионе вошел интернет вещей и облачные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Хакасии по востребованности видеонаблюдения лидируют образовательные и медицинские учреждения, устанавливающие цифровые решения для обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Крупный бизнес республики чаще всего инвестирует в умные камеры для мониторинга оборудования на производственных площадках. Госсектор активнее всего внедряет видеоналитику в сфере ЖКХ — для обеспечения бесперебойной работы объектов и предотвращения вандализма.

«Мы видим уверенный рост спроса на видеонаблюдение год от года, причем в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны Хакасия попала в топ-15 самых быстрорастущих цифровых регионов. Рост спроса продиктован трендом на усиление мер безопасности. Умные камеры незаменимы, например, в местах, где ведется добыча и переработка горных пород — с их помощью можно мониторить производственные процессы, быстро реагировать на форс-мажоры и обеспечивать выполнение всех запланированных работ в срок. При этом системы видеонаблюдения обладают большим функционалом и могут быть полезны организациям любого масштаба — от маленьких торговых точек до градообразующих заводов, — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее МТС реализовала в Хакасии крупный проект по созданию цифровой инфраструктуры в республиканском индустриальном парке «Ташеба». Компания обеспечила резидентов доступом к сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с, а также оснастила «Ташебу», чья общая площадь помещений превышает 10 тыс. кв. метров, системой видеонаблюдения.