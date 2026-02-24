Интеграция
SafeMobile управляет Mertech P10

SafeMobile расширяет технологическое партнерство с Mertech и пополняет список совместимых устройств в портфеле SafeMobile. Специалисты бренда успешно протестировали прайс-чекер Mertech P10 на базе Android и подтвердили совместимость с UEM-платформой. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Mertech P10 — прайс-чекер с 10,1-дюймовым сенсорным экраном для отображения цен и рекламы. Встроенный сканер считывает любые 1D/2D-штрих-коды, включая товары с маркировкой «Честный Знак» и ЕГАИС, а процессор и 4 ГБ RAM обеспечивают быструю и стабильную работу в торговом зале.

Подключение устройства выполняется с помощью QR-кода, что упрощает и ускоряет массовое развертывание. После регистрации ИТ-специалисты могут дистанционно настраивать параметры работы прайс-чекера, а также приводить устройство в соответствие со стандартами компании без физического доступа к оборудованию.

SafeMobile обеспечивает защищенную работу прайс-чекеров и снижает риски несанкционированного доступа к корпоративным данным.

Интеграция Mertech P10 с SafeMobile позволяет компаниям упростить эксплуатацию прайс-чекеров и эффективно управлять устройствами самообслуживания: настраивать параметры работы приложений; ограничивать функциональность устройства в соответствии с бизнес-сценариями; управлять установленным ПО; подготавливать оборудование к работе прямо в торговом зале.

SafeMobile и Mertech продолжают развивать сотрудничество, предоставляя ритейлу больше возможностей для централизованного управления устройствами и повышения уровня информационной безопасности.

