Softline: рынок кибербезопасности Ближнего Востока ускоряется за счет ИИ и регуляторного давления

Рынок кибербезопасности стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) демонстрирует устойчивый рост на фоне масштабной цифровизации экономики, усиления регуляторных требований и роста числа сложных кибератак. По оценкам аналитиков, совокупный объем рынка в регионе увеличится с $15-17 млрд в 2024-2025 годах до $26-34 млрд к 2030-2033 годам при среднегодовом темпе роста на уровне 9-13%. Ключевыми драйверами остаются государственные цифровые программы, развитие облачных платформ и активное внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщил представитель компании Softline.

Одной из определяющих тенденций 2026 года становится переход от реактивной модели информационной безопасности к проактивной, основанной на использовании ИИ и машинного обучения. Компании все чаще рассматривают ИБ не как вспомогательную ИТ-функцию, а как элемент устойчивости бизнеса и национальной безопасности. Алгоритмы ИИ применяются для прогнозирования атак, автоматизированного реагирования и снижения нагрузки на аналитиков SOC.

По мнению экспертов, этот сдвиг во многом обусловлен ростом числа целевых атак на финансовый сектор, государственные системы и критическую инфраструктуру. В регионе активно развиваются «умные города», проекты в энергетике, транспорте и здравоохранении, что расширяет поверхность атаки и требует конвергенции ИТ- и OT-безопасности.

Дополнительным фактором роста рынка становится ужесточение регулирования. В странах Персидского залива вводятся национальные стратегии кибербезопасности и законы о защите персональных данных, обязывающие компании инвестировать в зрелые ИБ-архитектуры. В ОАЭ и Саудовской Аравии особый акцент делается на вопросы суверенитета данных и локализации инфраструктуры, что стимулирует спрос на сервисы управляемой безопасности и локальные SOC.

Как отмечает Дмитрий Васильев, директор по информационной безопасности «Софтлайн Решения» (ГК Softline), рынок региона вступает в фазу качественного роста: «Мы видим, что в странах Ближнего Востока кибербезопасность все чаще воспринимается не как набор отдельных средств защиты, а как единая архитектура управления рисками. Заказчики переходят к ИИ-ориентированным моделям, где важны не количество внедренных инструментов, а способность предсказывать угрозы, быстро принимать решения и обеспечивать устойчивость бизнеса в условиях постоянных атак».

Несмотря на позитивную динамику, рынок сталкивается с системными ограничениями. Ключевая проблема – дефицит квалифицированных специалистов по кибербезопасности, особенно в областях Zero Trust, защиты ИИ-моделей и постквантовой криптографии. Это приводит к росту интереса к сервисной модели – managed security services и аутсорсинговым SOC, которые становятся одним из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Рынок кибербезопасности ОАЭ развивается опережающими темпами. По данным аналитиков, его объем в 2026 г. оценивается примерно в $0,9 млрд и может вырасти до $1,5 млрд к 2031 г. при CAGR свыше 10%. Основной спрос формируют финансовый сектор, здравоохранение и государственные цифровые проекты, где требования к защите данных и непрерывности сервисов особенно высоки

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы рынок кибербезопасности Ближнего Востока будет развиваться за счет консолидации решений, внедрения ИИ и усиления роли сервисных моделей. Компании, способные сочетать технологическую экспертизу, знание локальной регуляторики и работу с комплексными ИБ-архитектурами, получат конкурентное преимущество на одном из самых динамичных рынков мира.