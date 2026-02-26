Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

86% российских аэропортов фиксирует рост кибератак

Российская компания ORS, разработчик ИT‑решений для авиации, представила результаты исследования «Будущее аэропортовых ИT‑технологий в России», один из разделов которого посвящен кибербезопасности в аэропортах. В опросе приняли участие топ-менеджеры 57 аэропортов, оценившие динамику угроз и уровень развития систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Согласно результатам, 86% респондентов отметили рост количества и сложности киберинцидентов в 2025 г., еще 9% считают ситуацию стабильной, при этом ни один участник не сообщил о снижении уровня угроз. Эти оценки отражают общемировой тренд на усиление атак на критическую инфраструктуру и подтверждают, что кибербезопасность закрепляется в числе долгосрочных приоритетов развития аэропортов.

Исследование зафиксировало беспрецедентный рост инвестиций в защиту информационных систем: 79% аэропортов сообщили о значительном увеличении бюджетов на кибербезопасность, еще 12% — о умеренном росте. Таким образом, 91% респондентов подтвердили, что в 2025 г. расходы на кибербезопасность были повышены, что говорит о переходе к более проактивной модели управления рисками.

По оценке ORS, складывается трехуровневый контур киберзащиты в российских аэропортах. Первый, базовый уровень охватывает реактивные и уже ставшие обязательными меры: резервное копирование данных (88%) и защиту от DDoS‑атак (77%). Эти инструменты внедряются в том числе под влиянием инцидентов, произошедших в других организациях отрасли. Второй уровень формируют инициативы по развитию киберкультуры (обучение персонала, повышение осведомленности) — их отметили 75% респондентов, а также проекты по импортозамещению средств защиты (53%). Третий, продвинутый уровень включает использование SOC и сервисов мониторинга (28%), сетевую сегментацию (53%) и внедрение многофакторной аутентификации (MFA), о которой сообщили 7% опрошенных.

Полученные данные показывают, что российские аэропорты ускоренно переходят от точечной защиты отдельных систем к формированию многоуровневой архитектуры кибербезопасности, ориентированной на непрерывный мониторинг, устойчивость к инцидентам и снижение последствий атак. При этом значительный потенциал дальнейшего роста остаётся в области внедрения современных средств мониторинга, сегментации и защиты доступа.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще