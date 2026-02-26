Антифрод «Займера» в 2025 году спас почти 1 млрд рублей от мошенников

Финтех-группа «Займер» по итогам 2025 г. предотвратила мошеннические операции на 921 млн руб. Служба безопасности компании выявила и заблокировала больше 15 тыс. попыток незаконно получить займы. Об этом CNews сообщили представители «Займера».

В целом число мошеннических заявок в 2025 г. немного снизилось по сравнению с 2024 г. Этому способствовали сразу несколько факторов: собственные антифрод-разработки «Займера», запуск механизма самозапрета на кредиты и займы, а также обязательная проверка реквизитов заемщика перед переводом денег.

За год компания зафиксировала свыше 165 тыс. заявок с мошенническими признаками, что на 2,4% ниже, чем в 2024 г., когда было зафиксировано 169 тыс. заявок. При этом подавляющее большинство таких попыток отсекается автоматически еще на ранних стадиях – благодаря алгоритмам, которые обучаются на огромных объемах данных.

Сумма предотвращенного ущерба в 2024 г. составила 835 млн руб., что на 10,3% меньше, чем в 2025 г.

«Антифрод для нас – не просто поддерживающая функция, а один из главных элементов устойчивости всей цифровой кредитной модели. Системы в реальном времени анализируют тысячи параметров по заемщику и помогают избежать выдачи денег по сомнительным схемам. Это напрямую сказывается на качестве портфеля и на финансовых результатах компании», – сказал директор по безопасности МКК «Займер» Никита Ламанов.

В 2025 г. структура мошеннических попыток продолжила усложняться: стало меньше примитивных подделок документов, зато заметно выросла доля более изощренных цифровых сценариев. Это общий тренд рынка – противостояние фроду превращается в настоящую технологическую гонку.

Все данные о выявленных схемах «Займер» оперативно передает в «ФинЦЕРТ» Банка России – это помогает снижать риски не только для компании, но и для всего финансового сектора.