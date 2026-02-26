Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Число фишинговых атак накануне 8 Марта и 23 Февраля выросло вдвое

В период гендерных праздников мошенники создают почти в два раза больше фишинговых ресурсов, чем в среднем в году. Такой уровень активности оказался даже выше, чем пик, зафиксированный в новогодний период, свидетельствует аналитика «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора проанализировали данные о выявленных фишинговых сайтах за 2025 г. и начало 2026 г. Как следует из аналитики, в период гендерных праздников количество фишинга увеличивается в 1,8 раза относительно средних значений по году и превышает даже показатели декабря. При этом февраль прошлого года, уступающий остальным месяцам по продолжительности, стал абсолютным лидером по числу угроз.

Чаще всего фишинг имитирует соцсети и мессенджеры — более 40% от общего числа выявленных ресурсов. С помощью таких подделок злоумышленники пытаются получить доступ к личным аккаунтам пользователей, чтобы продолжить мошенничество по списку контактов жертвы. Еще 27% копируют интерфейсы финансовых и инвестиционных сервисов, а около 13% распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. Поддельные маркетплейсы обычно занимают четвертое место, однако в период праздников их доля кратковременно возрастает.

Интернет-мошенники осознанно делают ставку на «тематические» даты и используют эмоциональный фон праздников: проводят фальшивые «акции» под видом магазинов и брендов, разыгрывают «призы» и представляются «службой доставки».

«Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения. Но у абонентов «МегаФона» есть защита: оператор предупреждает о переходе на потенциально опасный сайт. Главное — не пренебрегать этими уведомлениями», — сказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

