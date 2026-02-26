Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
DLBI: утекшие пароли используют для взлома уже через неделю

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел исследование скорости распространения утечек данных, содержащих логины и пароли пользователей. По данным экспертов компании, утекшие пары «логин-пароль» используют для автоматизированного взлома аккаунтов в среднем через семь дней с момента утечки. При этом если учетные данные принадлежат корпоративной инфраструктуре, то есть имеют в логине домен компании или ведомства, такие попытки начинаются уже через три дня. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Такая разница в скорости связана с тем, что все, что дает возможность войти в корпоративную инфраструктуру, выкупается создателями вирусов-вымогателей по более высоким ценам напрямую, а не через форумы в даркнете или телеграм-каналы, и сразу используется для атак на сети компаний.

При этом продавцами данных выступают не только взломщики различных ресурсов, выставляющие затем их базы данных на продажу или обмен, но и операторы сетей зловредов-стилеров, похищающие сессионные куки-файлы и сохраненные пароли прямо с компьютеров пользователей, причем доля операторов в последние годы стабильно растет.

Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, для снижения вероятности компрометации учетных данных пользователям нужно тщательно следить, чтобы их пароли не повторялись, и особенно важно не использовать одинаковые пароли в корпоративных и частных сервисах. Также полезно проверять свои пароли на попадание в утечки, что можно сделать через специализированные сервисы.

«Полезно также использовать внешние, не встроенные в браузер, менеджеры паролей, дающие более высокий уровень защиты, а также не пренебрегать антивирусами. IT-подразделениям компаний можно посоветовать как можно шире использовать двухфакторную аутентификацию, а также автоматические сервисы проверки компрометации паролей, так как скорость обработки взломщиками утечек паролей будет расти», – сказал Ашот Оганесян.

