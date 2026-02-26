Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA»

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Компания «Актив», российский разработчик средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформы FIDO для строгой двухфакторной аутентификации и предлагают качественно новый уровень удобства благодаря эргономичному тонкому корпусу и встроенному модулю NFC для бесконтактной работы со смартфонами и планшетами. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Если предыдущие модели линейки Рутокен MFA фокусировались на надежности и совместимости, то новинки делают шаг к пользователю, превращая ключ безопасности в повседневный высокотехнологичный аксессуар.

Эргономика и дизайн нового поколения токенов выражена в более тонком и легком корпусе.

rut1.jpg

Актив

Главная инновация — встроенный модуль NFC, который обеспечивает аутентификацию с помощью бесконтактного интерфейса. Теперь для входа в защищенное приложение или подтверждения операции на мобильном устройстве достаточно просто поднести токен к тыльной стороне смартфона или планшета с поддержкой NFC. Это избавляет от необходимости использовать переходники или подключать токен по USB, что критично для мобильных сценариев работы.

Универсальность «Рутокен MFA» обеспечивается поддержкой двух интерфейсов USB Type-C (модель C NFC) или USB Type-A (модель NFC). В сочетании с технологией NFC это гарантирует совместимость с любыми рабочими станциями, ноутбуками и гибридными устройствами.

«С выходом «Рутокен MFA NFC» мы снимаем последнее ограничение для удобного использования аппаратных FIDO-токенов, — отметил Андрей Шпаков, директор по продуктам «Рутокен», компания «Актив». — Беспроводное взаимодействие со смартфоном было одним из самых ожидаемых запросов от рынка. Вместе с новым, более тонким корпусом это превращает защищенную двухфакторную аутентификацию в естественное и быстрое действие для пользователя. Мы последовательно движемся к тому, чтобы максимальная защита была и максимально удобной».

Новые аппаратные аутентификаторы идеально подходят для сотрудников, активно использующих мобильные устройства для работы с корпоративными облачными сервисами, электронной почтой, VPN, а также для клиентов банков и государственных порталов, где требуется усиленная защита от фишинга и кражи учетных записей. Новые «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC» уже доступны для заказа партнерам и корпоративным заказчикам компании «Актив».

