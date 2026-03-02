Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техническая защита
|

«ААМ Системз» усилила контроль материальных ценностей на контрольно-пропускных пунктах крупного федерального объекта

На объекте с высокой пропускной активностью специалистами компании «ААМ Системз» была внедрена новая функция контроля материальных ценностей. Это стало частью системного подхода к управлению процессом прохода через контрольно-пропускные пункты (КПП) и обеспечило более строгую проверку вносимых и выносимых активов при высокой нагрузке служб безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «ААМ Системз».

Решение интегрировано в существующую платформу управления пропускным режимом PassOffice и позволяет автоматически проверять подтверждение наличия материальных ценностей в момент прохода через КПП. Такая проверка осуществляется программно, без необходимости установки дополнительного оборудования, что особенно важно в условиях интенсивного движения людей, техники и служебных активов.

До внедрения автоматической проверки были случаи, когда заявки на внос или вынос оборудования могли быть оформлены, но фактическая проверка на КПП осуществлялась не всегда. Это потенциально приводило к расхождениям между данными учета и реальными операциями, что могло создать дополнительные проверки и нагрузку на персонал.

Новая функциональность обеспечивает: минимизацию инцидентов с неучтённым перемещением материальных ценностей; снижение административной нагрузки на службы безопасности благодаря автоматической фиксации событий; повышение прозрачности и контроля в процессе прохода через КПП; сохранение удобства работы операторов без изменений привычных процедур.

По итогам внедрения уровень расхождений между оформленными заявками и фактическим проходом активов снизился практически до нуля, а служба безопасности получила инструмент для оперативного выявления и предотвращения нарушений учётных регламентов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще