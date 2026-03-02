«ААМ Системз» усилила контроль материальных ценностей на контрольно-пропускных пунктах крупного федерального объекта

На объекте с высокой пропускной активностью специалистами компании «ААМ Системз» была внедрена новая функция контроля материальных ценностей. Это стало частью системного подхода к управлению процессом прохода через контрольно-пропускные пункты (КПП) и обеспечило более строгую проверку вносимых и выносимых активов при высокой нагрузке служб безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «ААМ Системз».

Решение интегрировано в существующую платформу управления пропускным режимом PassOffice и позволяет автоматически проверять подтверждение наличия материальных ценностей в момент прохода через КПП. Такая проверка осуществляется программно, без необходимости установки дополнительного оборудования, что особенно важно в условиях интенсивного движения людей, техники и служебных активов.

До внедрения автоматической проверки были случаи, когда заявки на внос или вынос оборудования могли быть оформлены, но фактическая проверка на КПП осуществлялась не всегда. Это потенциально приводило к расхождениям между данными учета и реальными операциями, что могло создать дополнительные проверки и нагрузку на персонал.

Новая функциональность обеспечивает: минимизацию инцидентов с неучтённым перемещением материальных ценностей; снижение административной нагрузки на службы безопасности благодаря автоматической фиксации событий; повышение прозрачности и контроля в процессе прохода через КПП; сохранение удобства работы операторов без изменений привычных процедур.

По итогам внедрения уровень расхождений между оформленными заявками и фактическим проходом активов снизился практически до нуля, а служба безопасности получила инструмент для оперативного выявления и предотвращения нарушений учётных регламентов.