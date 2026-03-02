Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Газпром ID» фиксирует резкий рост активности пользователей и частоты авторизаций. По итогам января–февраля 2026 г. общее количество входов в сервисы экосистемы превысило 6 млн, что отражает кратный рост использования единой системы авторизации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Оператор Газпром ИД».

Динамика бесшовных переходов между сервисами также демонстрирует рост. За первые два месяца 2026 г. их количество превысило 1 млн, показав кратное увеличение по сравнению с началом 2025 г. Пользователи всё активнее перемещаются внутри экосистемы без повторной авторизации, выстраивая непрерывный цифровой маршрут взаимодействия с сервисами.

«Рост ключевых метрик показывает, что пользователи всё активнее и регулярнее используют сервисы экосистемы. Мы видим увеличение частоты входов, высокую эффективность бесшовных переходов для обеспечения сложных сценариев активаций услуг и эффективность единой системы идентификации. Всё это формирует связанное цифровое пространство, в котором пользователю удобно перемещаться между сервисами», — сказал директор по продукту компании «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин.

«Газпром ID» укрепляет статус инфраструктурной платформы цифровых продуктов, обеспечивая пользователям доступ к инструментам и онлайн-решениям. Развитие и технологическую поддержку платформы осуществляет разработчик — «Оператор Газпром ИД».

