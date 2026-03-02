Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Proway и Servicepipe объединяют усилия для защиты российского бизнеса

Компания Proway, российский дистрибьютор ИТ-оборудования и решений в сфере информационной безопасности, и разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак Servicepipe, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Proway получает статус официального дистрибьютора продуктов Servicepipe. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Сотрудничество компаний позволит партнерам Proway получить доступ к высокоточным инструментам фильтрации трафика и эшелонированной защиты от DDoS-атак, ботов и целевых угроз. Продукты вендора доступны в формате облачных сервисов, программных комплексов или гибридных интеграций, что позволяет гибко встраивать их в существующие ИТ-инфраструктуры.

«Сотрудничество с Servicepipe — это стратегическое усиление нашего блока информационной безопасности. Сегодня рынку нужны не просто средства защиты, а интеллектуальные решения, способные отличать человека от бота или целевую атаку от легитимного всплеска активности. Благодаря технологиям Servicepipe мы закрываем важные потребности бизнеса в защите сайтов и корпоративных сервисов, а также усиливаем наши компетенции», – сказал Тимур Багиров, директор по развитию направления Proway Security.

Решения Servicepipe разработаны в России, входят в реестр отечественного ПО и имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов.

«DDoS-атаки и бот-трафик давно перестали быть экзотикой. С ними сталкивается практически каждая компания с онлайн-присутствием. Объединяя технологическую глубину Servicepipe с дистрибуторскими возможностями Proway, мы даем российскому бизнесу доступ к инструментам защиты, которые реально работают в условиях современного ландшафта угроз», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще