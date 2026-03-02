Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Техника Импортонезависимость
|

Защищенная техника от «Инферит Безопасность» пройдет сертификационные испытания ФСТЭК

Производитель защищенных автоматизированных рабочих мест (ЗАРМ) ООО АКБ «Барьер», являющийся подразделением российского вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Безопасность», передаст на испытания образцы средства вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» в двух исполнениях. Испытания запланированы в рамках продления срока действия сертификата соответствия ФСТЭК № 4392. Это обеспечит непрерывность жизненного цикла продукта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В апреле 2026 г. у АКБ «Барьер» заканчивается действие сертификата соответствия ФСТЭК России № 4392 на одноименное средство вычислительной техники в защищенном исполнении (СВТ ЗИ). Поэтому компания приступила к процедуре продления срока действия сертификата на пять лет.

Испытания СВТ ЗИ пройдут в соответствии с порядком, установленным Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденном приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. Для этого производитель защищенной техники предоставит в испытательную лабораторию два варианта исполнения СВТ ЗИ: АКБР.466216.001-01 (Исполнение 1) и АКБР.466216.001-02 (Исполнение 2).

Средство вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» является средством защиты информации, обеспечивает защиту от утечки информации по каналу ПЭМИН и может использоваться на объектах вычислительной техники второй и третьей категории, а также устанавливаться в выделенных помещениях до второй категории включительно.

Исполнение АКБР.466216.001-01 выполнено в форм-факторе моноблока с экраном от 23,8” и может комплектоваться процессорами Intel / AMD, оперативной памятью 8 ГБ и более, жестким диском (HDD) либо твердотельным накопителем (SSD). Исполнение АКБР.466216.001-02 представляет собой решение на базе системного блока с аналогичными аппаратными возможностями и подключаемым монитором с диагональю 23,8” и более.

В состав решения входят средство доверенной загрузки, средства защиты информации от НСД (несанкционированного доступа), антивирусное программное обеспечение и комплект металлических заглушек для неиспользуемых портов.

«Продление сертификата ФСТЭК — элемент нашей долгосрочной продуктовой стратегии. Для наших заказчиков, особенно в госсекторе и на значимых объектах, критически важно понимать, что поставки и поддержка защищенных автоматизированных рабочих мест будут осуществляться непрерывно», — отметили в подразделении «Инферит Безопасность» — АКБ «Барьер» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Текущий сертификат соответствия ФСТЭК России № 4392, который компания получила в 2021 г., действует до 26 апреля 2026 г. В соответствии с требованиями руководящих документов, до завершения процедуры его продления АКБ «Барьер» продолжит техническую поддержку находящихся в эксплуатации и отгруженных получателям изделий, что позволит заказчикам беспрепятственно использовать изделия до момента официального продления сертификата.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще