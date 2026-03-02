Защищенная техника от «Инферит Безопасность» пройдет сертификационные испытания ФСТЭК

Производитель защищенных автоматизированных рабочих мест (ЗАРМ) ООО АКБ «Барьер», являющийся подразделением российского вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Безопасность», передаст на испытания образцы средства вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» в двух исполнениях. Испытания запланированы в рамках продления срока действия сертификата соответствия ФСТЭК № 4392. Это обеспечит непрерывность жизненного цикла продукта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В апреле 2026 г. у АКБ «Барьер» заканчивается действие сертификата соответствия ФСТЭК России № 4392 на одноименное средство вычислительной техники в защищенном исполнении (СВТ ЗИ). Поэтому компания приступила к процедуре продления срока действия сертификата на пять лет.

Испытания СВТ ЗИ пройдут в соответствии с порядком, установленным Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденном приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. Для этого производитель защищенной техники предоставит в испытательную лабораторию два варианта исполнения СВТ ЗИ: АКБР.466216.001-01 (Исполнение 1) и АКБР.466216.001-02 (Исполнение 2).

Средство вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» является средством защиты информации, обеспечивает защиту от утечки информации по каналу ПЭМИН и может использоваться на объектах вычислительной техники второй и третьей категории, а также устанавливаться в выделенных помещениях до второй категории включительно.

Исполнение АКБР.466216.001-01 выполнено в форм-факторе моноблока с экраном от 23,8” и может комплектоваться процессорами Intel / AMD, оперативной памятью 8 ГБ и более, жестким диском (HDD) либо твердотельным накопителем (SSD). Исполнение АКБР.466216.001-02 представляет собой решение на базе системного блока с аналогичными аппаратными возможностями и подключаемым монитором с диагональю 23,8” и более.

В состав решения входят средство доверенной загрузки, средства защиты информации от НСД (несанкционированного доступа), антивирусное программное обеспечение и комплект металлических заглушек для неиспользуемых портов.

«Продление сертификата ФСТЭК — элемент нашей долгосрочной продуктовой стратегии. Для наших заказчиков, особенно в госсекторе и на значимых объектах, критически важно понимать, что поставки и поддержка защищенных автоматизированных рабочих мест будут осуществляться непрерывно», — отметили в подразделении «Инферит Безопасность» — АКБ «Барьер» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Текущий сертификат соответствия ФСТЭК России № 4392, который компания получила в 2021 г., действует до 26 апреля 2026 г. В соответствии с требованиями руководящих документов, до завершения процедуры его продления АКБ «Барьер» продолжит техническую поддержку находящихся в эксплуатации и отгруженных получателям изделий, что позволит заказчикам беспрепятственно использовать изделия до момента официального продления сертификата.