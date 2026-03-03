Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Бизнес-приложения
|

«АМТ-Груп» разработала решение SecureKiosk для безопасного файлового обмена

Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для кибербезопасности, объявляет о выводе на рынок нового решения SecureKiosk. Это устройство, которое помогает компаниям и организациям безопасно передавать файлы со съемных или переносных носителей между открытыми и защищенными сетями. Использование SecureKiosk позволяет построить надежную и безопасную систему файлового обмена в организациях любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

SecureKiosk представляет собой защищенный терминал – «единое окно» для приема данных. Решение доступно в двух форматах: отдельная стойка (киоск) для размещения в общедоступных местах и персональный компьютер со специализированным ПО для размещения на рабочем месте сотрудника. Задача SecureKiosk — стать единственной точкой, через которую можно безопасно передавать информацию со съемных/переносных носителей внутрь защищенного периметра.

Ключевой особенностью решения является совместная работа двух компонентов: самого киоска SecureKiosk и устройства для однонаправленной передачи данных InfoDiode PRO. Основой для гарантии безопасного обмена данными служит физический барьер («воздушный зазор»). Информация, попадая в киоск, передается дальше в закрытые сети компании через специальный шлюз - InfoDiode. Шлюз позволяет перемещать данные только в одном направлении — внутрь защищенной зоны. Прежде, чем файл попадет в целевую систему, SecureKiosk и InfoDiode проверяют его на соответствие политикам безопасности. Система может отсеять файлы с опасными расширениями, проверить их размер, имя и, при необходимости, проверить на вирусы, ограничить передачу данных в нерегламентное время. Такой подход позволяет реализовать концепцию «нулевого доверия»: даже если файл пришел от авторизованного сотрудника, он все равно будет проверен.

Предлагаемое решение предназначено для организаций, имеющих критическую инфраструктуру и защищаемые сегменты сети. SecureKiosk может применяться на промышленных предприятиях, объектах энергетики, в медицинских учреждениях или банках. Сотрудники, партнеры или посетители могут просто и удобно загружать данные со съемных или переносных носителей в SecureKiosk, а решение обеспечит попадание этих данных в защищенную сеть чистыми и безопасными.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще