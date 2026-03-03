Интеграционное решение «СберТеха» Platform V Synapse App Mesh получило сертификат ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердила высокий уровень безопасности распределенной корпоративной шины Platform V Synapse App Mesh от «СберТеха». Интеграционное решение сертифицировано по четвертому уровню доверия, что свидетельствует об отсутствии в нем уязвимостей и недекларированных возможностей, а также делает его надежным компонентом технологической инфраструктуры компаний. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Synapse App Mesh может использоваться в государственном секторе, крупных корпорациях и организациях, работающих с чувствительной информацией, где использование сертифицированного ПО обязательно.

Сертификация ФСТЭК подтверждает, что Platform V Synapse App Mesh обладает встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа. Это означает, что решение может применяться для защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, критической информационной инфраструктуре и автоматизированных системах управления технологическим процессом до первого класса защиты.

Platform V Synapse App Mesh обеспечивает обмен данными между автоматизированными системами предприятия в ИТ-ландшафте. Решение позволяет компаниям гибко и комплексно подойти к любой интеграционной задаче, оптимизировать расходы на разработку, ускорить выход и обновление программных продуктов. Оно также зарегистрировано в Едином реестре российского ПО.

Используя интеграционное решение от «СберТеха» в связке с другим сертифицированным ПО, организации обеспечат высокую надежность и устойчивость своего ИТ-ландшафта. Например, комбинация Platform V Synapse App Mesh с такими продуктами вендора, как решение для управления кластерами Kubernetes Platform V DropApp и операционная система Platform V SberLinux OS Server, которые также имеют сертификат ФСТЭК, позволит компаниям сформировать безопасный микросервисный интеграционный слой, где их данные надежно защищены.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сертификация нашего интеграционного решения Platform V Synapse App Mesh — важный этап в развитии линейки продуктов «СберТеха». Компания активно участвует в цифровой трансформации различных отраслей экономики, помогает бизнесу переходить на микросервисную архитектуру, внедрять технологии контейнерной виртуализации и эффективно использовать искусственный интеллект. И мы видим, как с увеличением количества разнородных систем, приложений и объемов данных растет потребность в гибком, современном интеграционном ландшафте. Наше решение может стать его надежной основой, позволяя компаниям снижать эксплуатационные расходы, сокращать время вывода новых продуктов на рынок и обеспечивать быстрое и эффективное внедрение ИИ в промышленных масштабах. Получение сертификата ФСТЭК подтверждает высокие стандарты безопасности, которыми мы руководствуемся при разработке каждого программного продукта».