Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Интеграционное решение «СберТеха» Platform V Synapse App Mesh получило сертификат ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердила высокий уровень безопасности распределенной корпоративной шины Platform V Synapse App Mesh от «СберТеха». Интеграционное решение сертифицировано по четвертому уровню доверия, что свидетельствует об отсутствии в нем уязвимостей и недекларированных возможностей, а также делает его надежным компонентом технологической инфраструктуры компаний. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Platform V Synapse App Mesh может использоваться в государственном секторе, крупных корпорациях и организациях, работающих с чувствительной информацией, где использование сертифицированного ПО обязательно.

Сертификация ФСТЭК подтверждает, что Platform V Synapse App Mesh обладает встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа. Это означает, что решение может применяться для защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, критической информационной инфраструктуре и автоматизированных системах управления технологическим процессом до первого класса защиты.

Platform V Synapse App Mesh обеспечивает обмен данными между автоматизированными системами предприятия в ИТ-ландшафте. Решение позволяет компаниям гибко и комплексно подойти к любой интеграционной задаче, оптимизировать расходы на разработку, ускорить выход и обновление программных продуктов. Оно также зарегистрировано в Едином реестре российского ПО.

Используя интеграционное решение от «СберТеха» в связке с другим сертифицированным ПО, организации обеспечат высокую надежность и устойчивость своего ИТ-ландшафта. Например, комбинация Platform V Synapse App Mesh с такими продуктами вендора, как решение для управления кластерами Kubernetes Platform V DropApp и операционная система Platform V SberLinux OS Server, которые также имеют сертификат ФСТЭК, позволит компаниям сформировать безопасный микросервисный интеграционный слой, где их данные надежно защищены.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сертификация нашего интеграционного решения Platform V Synapse App Mesh — важный этап в развитии линейки продуктов «СберТеха». Компания активно участвует в цифровой трансформации различных отраслей экономики, помогает бизнесу переходить на микросервисную архитектуру, внедрять технологии контейнерной виртуализации и эффективно использовать искусственный интеллект. И мы видим, как с увеличением количества разнородных систем, приложений и объемов данных растет потребность в гибком, современном интеграционном ландшафте. Наше решение может стать его надежной основой, позволяя компаниям снижать эксплуатационные расходы, сокращать время вывода новых продуктов на рынок и обеспечивать быстрое и эффективное внедрение ИИ в промышленных масштабах. Получение сертификата ФСТЭК подтверждает высокие стандарты безопасности, которыми мы руководствуемся при разработке каждого программного продукта».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще