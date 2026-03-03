Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с продуктами экосистемы «Альт»

«Базальт СПО» и SafeTech Lab обеспечили совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA с операционными системами «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и программным комплексом «Альт Домен». Об этом CNews сообщил представитель компании «Базальт СПО».

В ходе тестирования специалисты подтвердили корректность и стабильность работы всех модулей SafeTech CA при развертывании и эксплуатации в Linux-среде под управлением операционных систем линейки «Альт» и службы каталогов «Альт Домен».

Интеграция позволяет заказчикам реализовать полностью импортонезависимый стек для управления жизненным циклом цифровых сертификатов и осуществить бесшовный переход с Microsoft AD и Microsoft CA на надежные российские решения. Программные продукты SafeTech CA, «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер» и «Альт Домен» внесены в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает их безопасность и готовность к использованию в критически важных и высоконагруженных ИТ-инфраструктурах.

SafeTech CA — российский корпоративный центр сертификации, который полноценно заменяет Microsoft CA в Windows-инфраструктурах, а также управляет жизненным циклом технологических сертификатов для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта. Включен в Единый реестр российского ПО (№26307).

«Альт Рабочая станция» — операционная система для организации рабочих мест сотрудников компаний и частных пользователей. «Альт Рабочая станция 11» поддерживает современное оборудование и содержит большой набор офисных приложений. В ОС предусмотрены два варианта оформления рабочего стола: стиль “GNOME” — с лаконичным и эргономичным интерфейсом и стиль «Панельный» — с традиционной структурой меню приложений и панелью задач. Включена в Единый реестр российского ПО (№1292).

«Альт Сервер» — операционная система, позволяющая развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Поставляется с СУБД PostgreSQL. Включена в Единый реестр российского ПО (№1541).

Программный комплекс «Альт Домен» — служба каталогов (доменная служба), позволяющая управлять компьютерами и пользователями в сети с операционными системами на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра. Включен в Единый реестр российского ПО (№1541).

